Přišla jsem na to, proč lidi tolik irituji, říká Pavlína z MasterChefa

„Docela často jsem v soutěži MasterChef plakala, což lidi dráždilo. Je paradoxní, že v běžném životě vůbec nebrečím,“ svěřila se Pavlína Lubojatzky v Show Jana Krause s tím, že prožívala přímo emocionální horské dráhy.

Nadšená kuchařka proslula v přenosech ze soutěže prudkými výbuchy emocí. „Být v reality show je něco úplně jiného než cokoli, co jsem znala předtím. A kdybych věděla, jaké to je, nikdy tam nepůjdu,“ tvrdí absolventka Vysoké školy ekonomické.

„Hodně jsem přemýšlela, proč tam ty lidi tolik irituji. A ono je to často v tom, že se jim do někoho zrcadlím,“ myslí si Lubojatzky a popisuje, že reakce některých diváků byly skutečně velmi bouřlivé, neadekvátní a sprosté.

„Ani jsem to nechtěla číst, protože mi to bralo energii,“ říká s tím, že doba, kdy soutěžila v MasterChefovi, byla zároveň velmi náročným obdobím i pro její manželství. „Vše jsme překonali a nyní s manželem intenzivně pracujeme na vlastní kuchařce. Dáváme do ní všechno, pracujeme šestnáct hodin denně, jen vaříme a já plním myčku,“ popisuje.

„Nikdy by mě nenapadlo, že být kuchařka znamená i to, že je z člověka permanentní uklízečka. Navíc to je nejen o tom, že něco uvařím. Musím také v lidech vzbudit touhu, aby vstali z gauče, šli nakoupit a to jídlo si uvařili také,“ dodala Pavlína Lubojatzky.



Do budoucna by chtěla i nadále vařit, dělat online kurzy vaření a také založit značku s vlastními produkty do kuchyně.