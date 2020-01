Slyšela jsem, že vaše postava v seriálu Slunečná je velmi zajímavá...

To jste řekla šalamounsky. Nechci říct, že je záporná, protože mi pořád všichni slibují, že úplně záporná není. Všem jsem totiž už dopředu řekla, že se záporných rolí v dlouhodobých seriálech bojím. Vím, jak si diváci spojí herce s tou postavou a viní ho za to, co provádí. Přece jen jsem velký cíťa, vím o sobě, že bych takový tlak veřejnosti neunesla.