Nálepka věčného prince mi nevadí, řekl v Rozstřelu Pavel Trávníček

Pavel Trávníček přiznal, že má Vánoce rád. I když někteří dospělí tvrdí, že jsou tyto svátky hlavně pro děti, on si to nemyslí. Podle něj v každém z nás je kus dítěte a dokážeme si je hezky užít. Navíc se lidi na Štědrý den zastaví a bilancují, co se jim povedlo a co ne.

„Pohádky jsou solí celých Vánoc nejen u nás, ale v celé Evropě. Pro nejmenší je to zážitek, který si pamatují nejdéle. Pak dorostou v dospěláky a zase se musí dívat na pohádky se svými dětmi. Takže pohádka jako žánr je vděčná záležitost,“ míní Pavel Trávníček.

Když herec slyší znělku Tří oříšků z dílny skladatele Karla Svobody, vždy mu to evokuje Vánoce a hned se mu vybaví i vzpomínky na natáčení. „Je to krásný pocit, ale nikoho z nás nenapadlo, že by se z toho stala kultovní záležitost. Když vidím původní fotky z filmového štábu a nedávno jsem viděl kameru, kterou se to natočilo, to je normálně středověk. Měli jsme i různé problémy, ale to nechme stranou. S vypětím sil jsme to natočili,“ přiznal.

Původně se nemělo točit v zimě a podle Pavla Trávníčka i díky změně rozhodnutí a zasněžené krajině je ze Tří oříšků vánoční klasika. „Myslím, že rozhodl Václav Vorlíček, protože mu produkce řekla, že dopřípravu nestihnou. On prohlásil tu větu: Tak to natočíme v zimě! To nikoho nenapadlo, protože kostýmy byly letní, my v těch punčoškách…“ vzpomínal a dodal, že když vidí fotku s Libuší Šafránkovou na koni při zkoušení střevíčku, hned si vybaví, jaká jim byla obrovská zima. „Ale byli jsme mladí a všechno vydrželi.“

Libuše Šafránková a Pavel Trávníček v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)

Největší zima jim byla při závěrečné scéně, kdy Popelka s princem na koních cválají polem. Museli jet daleko, jelikož v záběru pak šly titulky a zněla píseň Karla Gotta Kdepak ty ptáčku hnízdo máš.

Nálepka věčného prince Pavlu Trávníčkovi vůbec nevadí. Podobný „problém“ měl i herec Vladimír Ráž, který v Pyšné princezně hrál krále Miroslava. I když natočili spoustu jiných věcí, pro lidi zůstávají těmito postavami.

„Nevadí mi to. Je to příjemné a já na to říkám, že nemůže mít člověk všechno na světě. Musí se smířit s tím, co mu osud a lidi přihrajou. Takže každý máme na tom světě něco,“ řekl s tím, že je hlavně rád, že se podařilo vytvořit něco, co se líbí už dlouhá léta.

„Kamarád z legrace vytvořil takovou charakteristiku filmu a říká: To je neuvěřitelné. Tolik let, a když se tak nad tím zamyslím, ty celou dobu vlastně jezdíš na koni a hledáš botu. A to je všechno,“ vtipkoval a dodal, že k nesmrtelnosti pohádky přispěla i poetika a také humor režiséra Václava Vorlíčka.

Ve vánočním díle diskusního pořadu Rozstřel Pavel Trávníček vzpomínal i na pohádku Třetí princ, samozřejmě na své slavné dabingové role a zmínil se i o vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana.