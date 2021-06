Je úžasná, pochvaluje si Pavel Trávníček. Místo Droběny si zatančí s Lálovou

Veroniko, ve StarDance jste potřetí. Jak se těšíte letos?

Ano, už jsem ve Star Dance potřetí a znovu se na to velmi těším. Je to pro mě krásná zkušenost a jsem velmi šťastná, že jsem byla znovu oslovena. Letos to bude velká výzva, jelikož jsem měla nejmladší VIP osobnost a nyní mám nejstarší. Představuje to pro mě velkou výzvu a doufám, že předvedeme divákům hezký a elegantní tanec.

Jste fanynkou pohádky Tři oříšky pro Popelku?

Jako malá jsem se na pohádky samozřejmě dívala, nyní už tolik ne. Spíš hodně cestuji a pracuji, takže už je tolik nesleduji, ale Tři oříšky podle mě stále představují jednu z nejkrásnějších, možná vůbec tu nejkrásnější pohádku, kterou máme.

Vybavujete si scénu tance s Helenou Růžičkovou? Myslíte, že něco z ní použijete?

Je pravda, že hned, jak jsem se s panem Trávníčkem seznámila, tak mi v hlavě jely nějaké nápady. Nicméně si myslím, že naše tance by měly být spíše elegantní,a ne takto vtipné a komické. Ale třeba diváky překvapíme!

Pavle, uvažoval jste o tom, jaká by měla být vaše taneční partnerka?

Ano, uvažoval. Říkal jsem si, že existují dvě varianty. Jedna je, že bude éterická a lehká, což tanečnice většinou bývají. Druhá varianta je typ Helena Růžičková, do které bych se položil a ona by mě odnesla. Splnila se tedy první varianta. Veronika je úžasná, bleděmodrá a éterická.

Celé generace vás mají spojené se Třemi oříšky pro Popelku, kde jste tančil jak s Libuší Šafránkovou, tak s Helenou Růžičkovou. Jaké jsou vaše taneční zkušenosti?

Herci většinou bývají ze škol nějak tanečně vybavení, protože to mají jako předmět. My jsme tomu říkali pohybovka, jejíž součástí byl step, tanec, klasika, pantomima… Pro herce by tanec tedy neměl být takové překvapení.

Jak se těšíte na tréninky a taneční večery ve StarDance?

Je to úplně jednoduché: mládí to vydrží a já stará osoba to musím vydržet taky. Ale říkám si, že když jsem přežil Pevnost Boyard, tak bych mohl přežít i StarDance.

