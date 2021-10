Obě dobře tančily, srovnává Trávníček partnerku ze StarDance a Droběnu

Pavel Trávníček nejen o Droběně

Motivem jedenácté řady StarDance je čas. Znáte čas svého narození?

Už si to nepamatuji, zapomněl jsem to.

Co byste dělal, kdybyste nebyl herec?

Já jsem chtěl jít na stomatologii a skoro se mi to povedlo. Takže bych byl pravděpodobně zubař.

Co považujete za svůj největší herecký úspěch?

To, že jsem se dožil celkem vysokého věku.

Jaká je vaše oblíbená roční doba a čas?

To se mění… Teď už mám například nejradši jaro, jelikož vše ožije a rozkvete. A pak hned v závěsu je léto – ideální u Středozemního moře. Z denní doby je to večer.

Kvůli StarDance jste chtěl přestat s kouřením, povedlo se?

Nechtěl jsem vyloženě přestat, ale spíše ubrat. To se povedlo, byť je to náročné. Nesmí to tak tedy vypadat, ale náročné to skutečně je.

Helena Růžičková coby Droběna v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)

Slavná taneční scéna s Helenou Růžičkovou prý byla momentální improvizací?

Ano, řekli to tajně jen Heleně Růžičkové, aby mě unesla, a ona na to prý zareagovala slovy: „Jako prd.“ A skutečně mě tehdy jednou rukou popadla a odnesla mě.

Troufl byste si na něco podobného i s Veronikou Lálovou?

Tak Veroniku bych unesl hravě, jelikož ona je éterická bytost. Ale ještě zajímavost k té Heleně: jediný, kdo ji unesl, byl Jirka Hrzán. To bylo vždycky velice komické – protože byl malý, a když ji zvedl, tak nebyl vidět. Vypadalo to tedy, jako kdyby plula vzduchem.

Jsou si Veronika Lálová a Helena Růžičková jako tanečnice přece jen v něčem podobné?

Všeobecně se ví, že Helena Růžičková chtěla být baletka nebo tanečnice, což se jí však nějak nepodařilo. Pohybově však byla velice mrštná a šikovná, takže se s ní ty scény natáčely dobře. Veronika i Helena dobře tančily.

Veronika Lálová a Pavel Trávníček

Máte čtyřletého syna, myslíte, že vás už bude sledovat v televizi a fandit?

On k tomu má velice nedůvěřivý vztah, když se na televizi dívá a jsem v ní já, tak se střídavě mrkne na televizi, na mě, na televizi, na mě a jde pryč. Nedokáže si to zatím srovnat v hlavě.

Před časem jste žertoval, že s herectvím skončíte, ale jste připraven na opačnou situaci, že po StarDance se vám roztrhne pytel s pracovními nabídkami?

Časem jsem zjistil, že je plno věcí důležitějších než divadlo a herectví. Já už jsem hrál dost, nyní ať hrají mladší.

Měl jste obecně k tancování blízký vztah?

Herci jsou tak vycvičení už od školy, jelikož mají „pohybovku“, tedy tance, pantomimu… Odtud herci odcházejí poměrně dobře vybavení, tedy pokud tam chodí. Všeobecnou pohybovou přípravu jsem tedy absolvoval.

Lidé si často naříkají na náročné tréninky, jak je zvládáte vy?

Každý den ráno mě bolí celý člověk, ale jakmile začneme trénovat, tak to zase přejde, z čehož plyne poučení, že člověk se má hýbat.

Veronika Lálová o úspěchu i Popelce

Motivem jedenácté řady StarDance je čas. Znáte čas svého narození?

Myslím si, že někdy kolem jedné hodiny odpoledne, ale jistá si tím nejsem.

Co považujete za svůj největší taneční úspěch?

To, že mě to živí. Vždycky jsem se chtěla živit tím, co mě baví, a to se povedlo.

Jaká je vaše nejhezčí vzpomínka na StarDance?

To je těžké, celkově vzpomínám na StarDance hezky. Proto jsem tu také znovu.

Veronika Lálová

Co byste dělala, kdybyste nebyla tanečnicí?

Pokud bych netančila, tak bych byla paní učitelkou ve škole.

Jaká je vaše nejoblíbenější roční a denní doba?

Já mám zcela bezpodmínečně nejraději léto, potřebovala bych ho celý rok, abych byla v pohodě. Ze dne mám ráda dopoledne, mám totiž nejvíce energie.

Jaký je pan Trávníček tanečník?

Na začátku je to pro každého náročné a já vidím, jak se neuvěřitelně snaží. Jak se mu úplně vaří v hlavě, protože tolik nových informací je těžké zpracovávat. Po měsíci trénování se rozhodně nedá říct, jaký je kdo tanečník, spíš můžete vidět, jak se kdo snaží – a Pavel se opravdu snaží.

6. listopadu 2013

Půjdou mu spíš standardní tance, nebo latina?

Já myslím, že pokud ještě dáme dohromady to držení těla, tak to budou standardy. Přeci jen jsem při nich Pavlovi blíže a dokážu ho více vést. Ta latina je v tomto složitější.

Kolik času protančíte?

Tréninky máme čtyřikrát týdně a každý trvá tak dvě hodiny.

Využijete ve StarDance nějak legendární Popelku?

Ano, využijeme.

Kdo podle vás vyhraje další řadu StarDance? celkem hlasů: 18007 Martina Viktorie Kopecká 2136 Tereza Černochová 367 Marika Šoposká 1898 Andrea Sestini Hlaváčková 883 Simona Babčáková 644 Jan Cina 5780 Zdeněk Godla 630 Pavel Trávníček 327 Mirai Navrátil 817 Tomáš Verner 4525 Upozornění zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.