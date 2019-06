Manželka by ráda vilku ve Francii, říká Pavel Trávníček

„Přistáli jsme na letišti v Kartágu. Cestou k hotelu jsme projížděli krajinou a měli jsme možnost vidět Tunisko i z té méně luxusní stránky. Ale obecně je to hezká země. Vše je to uzpůsobeno turistům, aby se zde měli krásně a pohodlně. Líbí se mi tu, asi sem začnu jezdit pravidelně,“ říká Pavel Trávníček.

„Je pravda, že jsme tu úplně poprvé. Jinak jezdíme hlavně do Turecka, Španělska a Francie. Těšíme se, až navštívíme místní památky,“ přidává se manželka herce Monika Trávníčková.

„V Turecku se nám také moc líbilo. Mají tam takzvaný systém dolar. To čeští turisté určitě znají. Spočívá to v tom, že pokojské nebo číšníkovi u baru na pláži dáte dolar a on pro vás za to udělá první poslední. Snese vám modré z nebe. Drink vám přinese až na lehátko na pláž. Zapamatujte si to, položte na postel dolar a máte o všechno postaráno,“ radí Pavel Trávníček.

Manželé Trávníčkovi vyrazili k moři bez dvouletého syna Maxmiliána. „Malý si užívá s babičkou a s dědou na zahradě. U moře už s námi byl, takže jsem moc ráda, že to tu máme s manželem takové sami pro sebe. Máme skvělou babičku a dědu, takže syn bez nás týden krásně vydrží a my si odpočineme. Čeká nás jen trocha práce přes internet. Jinak to však bude relax se vší parádou. Úplné druhé líbánky,“ říká Trávníčková. „A hlavně syn si také odpočine od nás,“ dodává se smíchem její manžel.

Oba prý rádi tráví čas doma na zahradě u bazénu. Užívají si však i cestování a poznávání Evropy. „Mně osobně se nejvíce líbilo ve Francii. Saint-Tropez, Nice, Cannes, to jsou takové mé oblíbené destinace, kam se chci ještě znovu podívat. Doufám, že to zvládneme i ve třech se synem,“ říká Monika Trávníčková. „Manželka to myslí tak, že by tam chtěla i bydlet (smích). Pořídit třeba nějakou tu vilku... No, není to špatná myšlenka,“ dodává Pavel Trávníček.

Herec zavzpomínal i na výlet na Balkán, který kdysi absolvoval s přáteli. „V dnešní době je už díky technickým vymoženostem a internetu jednoduché řešit různé nečekané situace. V roce 1970 jsem však jel s klukama jen tak stopem do Rumunska, do Konstance. Je to hezké město, říkají mu rumunská Paříž. Zní to možná neuvěřitelně, dojeli jsme však v pořádku. Dnes by nás nejspíše zabili už za Bratislavou,“ vtipkuje Trávníček. „Ve městě jsme pak hladoví čekali v dlouhé frontě u stánku na jídlo a mezitím nám ujel vlak. Tak jsme pokračovali opět stopem dál. Bylo to velké dobrodružství. Myslel jsem popravdě, že se už možná ani nevrátím,“ říká.



Na první společné dovolené byli Trávníčkovi v chorvatském městě Omiš. „Máme tam spoustu kamarádů. Je tam čarokrásné čisté moře a je to blízko. Proto tam všichni jezdí a každý rok je tam dráž a dráž. Loni jsem si tam dal pečenou rybu jménem zubatec. Stála neuvěřitelné peníze. Říkal jsem si, že to musela být snad poslední ryba v moři. Číšník nám pak řekl, že majitel restaurace zkrátka musí v sezoně vydělat na zimu,“ vzpomíná herec.

Pavel Trávníček a Monika Fialková se vzali v létě 2015 po dvanáctileté známosti. Herec už byl třikrát ženatý a z předchozích vztahů má dva syny - Adama, se kterým se nevídá a Pavla, který chce být taky hercem.