Režírovat svoji ženu bych si nikdy nedovolil, prohlásil Pavel Trávníček

Ve svém divadle dokonce režírujete svoji ženu. Je těžší režírovat ji, nebo sebe?

Režírovat svoji ženu bych si nikdy nedovolil. Kolegové svého kolegu herce jako režiséra moc neberou. V Čechách musí být režisér kruťas. Nebo se to aspoň tak traduje. Evald Schorm, u kterého jsem jako mladičký začínal, měl teorii, že hrát se má jenom, když je na place dobrá nálada.

Berete si práci domů? Řešíte divadlo doma?

Ne. Nedělám to. Dokážu se oprostit. Práce není to nejdůležitější na světě.

Co je na vaší žene nejlepší?

To, že existuje, samozřejmě. A že potkala mě.

Kdo vybíral vašemu synovi jméno?

Manželka. Pavlů máme v rodině dost.

Máte tři syny. Nechtělo by to dceru?

Možná, že jo. Ale dcera to je ještě větší zátěž než chlapec. Kluka vyženete do světa, ale holka se vás bude držet a bude chtít věno. To není nic pro nás, přírodní lakomce. (smích)

Plánujete ještě jedno dítě?

Nevím. Zeptám se doma.

Kam se chystáte na dovolenou?

Plánujeme Tenerife na konci srpna.

Budete mít divadelní prázdniny?

Budu, ale tak trochu si zahrajeme. V severočeském divadle v Ústí nad Labem budeme připravovat muzikál Zasněžená romance. Napsal jsem to s Tomášem Vondrovicem a bude to oslava swingu a Glena Millera. Premiéra bude v polovině listopadu.