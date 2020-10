Pan prezident dobře ví, komu to dává, říká o státním vyznamenání Trávníček

„Samozřejmě mám velkou radost. Radost měli úplně všichni v rodině. Je to přece jen státní vyznamenání,“ svěřil se herec Josef Dvořák v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Když jsem kdysi začínal v Kadani u ponku montovat auta, kde bych si myslel, že jednou budu státně vyceněný. A když jsem začínal s divadlem, hrál jsem s ochotníky čistě pro radost, toto jsem vůbec nepředpokládal,“ říká herec.

Oceněn byl i jeho kolega z branže Pavel Trávníček. „Myslím, že pan prezident dobře ví, komu to dává. To by se až člověk divil, co vše si o lidech přečte a ví. Myslím, že je tam spousta významnějších lidí z různých oborů, než jsem já. Z našeho oboru si to určitě zaslouží, a zavzpomínám na něj, Karel Fiala, nesmrtelný Limonádník, jak mu všichni říkají. Také Jožka Šmukař, Jožka Černý a další,“ míní herec s tím, že medaili zatím v ruce neměl.

„Předání bude až příští rok. Nevím, jaké bude pořadí. Teď zažertuji... Jestli půjdou nejdříve ti, co byli oceněni letos a potom přijdou ti noví, nebo obráceně. A nebo všichni dohromady, uvidíme,“ přemýšlí nahlas Trávníček.

Herce by také zajímalo, zda může medaili nosit i ve všední den. „Zjišťoval jsem, jestli si ji mohu vzít třeba do obchodu a tak, abych si ji užil. A můžu,“ dodává se smíchem Trávníček.



Mezi letošními oceněnými je také zpěvák Jožka Černý. „Mám z toho radost a beru to tak, že to je i pro ostatní lidi tady, kterým zpíváme. Měl jsem přezdívku moravský král folkloru. I zpěvák folkloru může dosáhnout až tak daleko,“ těší se z vyznamenání.