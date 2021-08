Plně automatizovaný dům se ukázal jako slepá ulička, říká Pavel Podruh

Sedíme ve vašem soběstačném domě v panenské přírodě Lipenska s výhledem na kopec Kramolín. Přiznám se, že mnohem víc než technické vychytávky mě však zajímá váš osobní přerod. Jak se z úspěšného marketéra a frontmana kapely stane technologický vizionář?

Asi se to pojilo trochu s věkem. Život s kapelou Pub Animals propletený s prací marketéra byl sice super, ale taky to bylo dost náročné. Deset let jsme o víkendech obráželi všemožné festivaly a kluby, jedli bagety na benzinkách a vedli v podstatě takový poctivý rokenrolový život se vším všudy. Navíc mně asi postupně začalo vadit, že je to svým způsobem taková trochu muzika pro teenagery, proto jsem s tím v roce 2016 přestal.

Nechápu, jak ti staří rockeři všechen ten chlast, ženský a drogy utáhli dohromady. Asi bych to fyzicky nedal. Pavel Podruh