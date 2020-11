Gynekologická expedice se jezdila z Kozičína do Vaječníku, vzpomíná Pavel Nový

„Za svůj nejslavnější film S tebou mě baví svět jsem dostal 7 500 korun československých. Dodnes z toho beru tantiémy. Ale to je jen 8,5 procenta z té částky,“ svěřil se Pavel Nový v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.



Herec je pověstný tím, že zásadně nenosí dlouhé kalhoty. A to ani v třeskutých mrazech. „Neoblékám je skoro nikdy. Pokud si jdu pro Lva, mám smoking. Na ples oblek a do letadla džíny. Kvůli svému postižení totiž musím nosit takové bílé punčochy, takže pod kraťasy by to vypadalo trochu hloupě, jako bych ještě neodrostl dětským střevícům,“ vysvětluje herec.

Pavel Nový prodělal v roce 2007 západonilskou horečku. Ta ho málem zabila a na čas kvůli ní zcela ochrnul. Jak sám říká, mohl být do konce života na invalidním vozíku. To však nechtěl dopustit a tvrdě na sobě pracoval. Dodnes denně sportuje a udržuje se fit.

„Každé ráno jezdím na kole, denně chodím plavat. Podnikal jsem kdysi pravidelně i takzvanou gynekologickou expedici. To byla opravdu velmi podařená akce. Každou druhou neděli v září se jezdilo z Kozičína přes Pičín, Řitku a Krámy až do Vaječníku. A mělo to i urologickou část. Na druhé straně Brd jsou obce Kulovice, Kleštěnec a Mrtník,“ popisuje se smíchem herec.

„Ve Vaječníku měla chalupu Naďa Konvalinková s Oldou Kaiserem, tam to končilo společnou fotografií a několika lahvinkami šampaňského. Je to 62 kilometrů. A jezdily to i děti,“ dodal Pavel Nový.