Bulvár? Brzy se provalí jeden velký alkoholismus, míní Pavel Novotný

Co vás ještě v médiích dokáže překvapit?

Stalo se mi s ruskou televizí, že mi lhala do očí. Během rozhovoru pokládala lživé otázky. To jsem nezažil ani na kabelovce v Jindřichově Hradci. Myslel jsem si, že mě už nic nepřekvapí, ale po střetu s ruskou televizí jsem věděl, že jsem vlastně nic nevěděl. V českých médiích předpokládám, že už nic.

Co vám jde hlavou, když se řekne Rusko?

To je skvělá země, šachová škola, kultura, divadlo, literatura. Já mám Rusy a Rusko strašně rád. No, už se tam nikdy nepodívám. To mi bylo sděleno bezpečnostními složkami. Já na to už dneska vzpomínám s úsměvem, manželka ani tak ne. Ale je to fantastická země s obrovským rozměrem. Škoda, že jim tam vládnou ti, co jim tam vládnou. Ale oni to mají asi v sobě. Bohužel mi jde hlavou nepřátelská mocnost.

Jste hodně aktivní na sociálních sítích. Považujete je za svou silnou zbraň?

Považuji je za svou silnou zbraň. Teď, jak jsem ten komunální politik, tak to tak vypadá, že si tam jedu různý hry. Ale jen to tam jako šolíchám. Jako bývalý novinář v uvolněné funkci. Moje nejsilnější zbraň je dnes ve skutečnosti radniční tisk. Ono to nevypadá, ale udržuji si ty všechny sociální sítě v běhu a v cajku. Nejde ani tak o peníze, Instagram něco generuje, ale spíš mě politika může kdykoli smést a budu potřebovat zpátky do showbyznysu a novinařiny. Takže to všechno udržuju. Jsem tam hodně aktivní a musím říct, že mě baví Twitter a vyloženě se poslední dobou nutím do Facebooku.

Jaké jsou podle vás v současnosti nej kauzy bulváru?

Tím, že dělám krizovou komunikaci, tak mám pocit, že se brzy provalí jeden velký alkoholismus. Vůbec mě nebere novej vztah nevztah Lucky Vondráčkový. Přiznám se, já na to nemám moc času, ale sleduju to. A nej kauzy bulváru? Mě strašně baví rozvod kolegyně Koukalový, to je moje kamarádka. A jestli něco pozoruju jako čtenář bulváru, tak je to příběh Dády Patrasový, to je takové moje guilty pleasure.

Komu z celebrit byste nejraději nafackoval?

S Gábinou Partyšovou mám nevyřízené účty, ta překročila veškeré hranice možného i nemožného. A spíš ne nafackoval, ale profackoval bych Tomáše Řepku. Je to oběť. Haló, Tomáši, budíček! Jsi manipulovaný. Jinak mně bylo teď čtyřicet, snad dospívám, pokusil jsem se hodně věcí z minulosti nějak srovnat, některé jsem urovnal. Už to není tak zlý.

Ale napsal jsem nedávno třístránkový dopis Iloně Csákové. Soukromý. Tu bych taky potřeboval profackovat. Udělal jsem to dopisem, který jsem původně psal s tím, že ho zveřejním a že se na ní jakoby pohoním. V polovině dopisu mi došlo, že jestli jsem frajer, tak tý holce dám šanci, a napsal jsem jí soukromě třístránkový dopis. Trošku to profackování bylo.

Čekáte odpověď?

Nečekám. Spíš ani nečekám, že si z toho něco vezme. Smát se jí? To můžeme všichni. Já jí chtěl dát šanci, tak jsem jí to tam vysvětlil, jak to je, čeho je vlastně obětí, komu slouží. Kdyby aspoň sloužila nějaké ideologii nebo ideologům. Ale ona prostě netuší, že slouží vychcánkům. Vysvětlil jsem jí to jednoduše, přehledně. Ona samozřejmě šanci nemá, ale zpětně, až jí to dojde, tak uvidí, že ji dostala.

Petr Novotný, jeho manželka Miroslava a děti Soňa a Pavel (25. dubna 2021)

Přiznáte nám své politické ambice?

Samozřejmě ty nejvyšší. Ale teď jsem si prošel takovým veletočem v té svojí straně… Je to vysoce konkurenční prostředí. Dělal jsem v médiích, v showbyznysu, v televizi a myslel jsem si, že jsem poznal konkurenční prostředí. Musím ale říct, že kdo nebyl v politické straně a neměl ambice, tak nepoznal vysoce konkurenční prostředí. Chtěl bych řídit Prahu, chtěl bych řídit stranu, chtěl bych řídit stát. Jinak žádné politické ambice nemám.

Co konkrétně byste v Česku změnil?

Jak to řídím v Řeporyjích z malého úřadu, tak si o mně lidé často myslí: To je magor, co by v té sněmovně dělal? Mám ale takových dvacet zákonodárných iniciativ. Potřeboval bych změnit stavební zákon, novelu bych úplně celou shodil. Všechno jinak. Vadí mi zákon o odpadech. Myslím si, že bych potřeboval ministerstvo spravedlnosti, vnitra. Policie má podle mě špatně nastavené hodnosti. Musím změnit spoustu věcí v zákonech. Člověče, já bych se pokusil změnit hodně věcí, ale asi bych je nezměnil. V Řeporyjích můžu měnit svět.

Taková zajímavost na závěr. Máte stejné jméno jako pornoherec Pavel Novotný. Kontaktoval vás někdo někdy omylem?

K tomu mám moc pěknou historku. Měl jsem tady kamarádku z Filipín, její bratr byl gay a Filipíny jsou jednou ze zemí, kde gayové opravdu nemají na růžích ustláno. Ona mě poprosila, jestli bych tady v sex shopu nemohl pro bratra koupit nějaké filmy, protože Česko je samozřejmě gay porno filmová velmoc. Říkám: Jasně! (smích) Ona mi, protože nejsem vůbec stydlivý člověk a ona také ne, dala seznam a já přišel do sex shopu v Lidické, vyložil jsem papírek a na prvním místě bylo Pavel Novotný alias Max Orloff. (smích)

To byl můj první kontakt s ním. Nikdy jsem s ním v kontaktu nebyl, několik lidí už se o to pokoušelo. Dokonce nějací moji odpůrci změnili na Googlu zdrojový kód a dlouhou dobu, tak 2016 až 2019, vyjíždělo sice moje Google cévé, ale fotka Maxe Orloffa. Jemu bude tak padesát? Hrozně bych ho potkat chtěl! Rád vždycky říkám, že jsem to já. (smích) Většina gay porno herců jsou heteráci, to se jako neví. Takže rád bych se za něj vydával.