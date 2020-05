Nesleduji zprávy a snažím se být co nejvíce v přírodě, prozradil Pavel Kříž

Ve spolupráci s brněnským studiem České televize děláte nově pořad Pohybovky, kde jste v netradiční dvojroli cvičitele a zároveň průvodce cvičením. Jak se rodil tento zajímavý projekt?

Rodil se ve velké rychlosti. Až nevídané. To, co by se normálně vyvíjelo, psalo a točilo měsíce, se muselo udělat za pár týdnů. Jenže v tomto případě platilo dvojnásob, že kdo rychle dává, dvakrát dává.

Je podle vás důležité se v každém věku věnovat svému tělu?

To v každém případě. Navíc věřím tomu, že čím je člověk starší, tím to potřebuje víc.

Jak se cítíte v roli cvičitele? Bavilo by vás věnovat se tomuto povolání naplno i profesně?

Já jsem takový „cvičitel“ napůl. Spíš průvodce. Snažím se vysvětlovat, provádět diváky a motivovat. Mám k sobě vždy dva skvělé pomocníky, kteří cvičí se mnou a to je důležité. Jinak se seniory jsem léta pracoval v zahraničí. Fyzická aktivita byla jen zlomek toho všeho, co jsme dělali.

Věříte tvrzení, že tělo vám jednou sečte a vrátí s úroky to, jak jste se k němu celý život chovali?

Pochopitelně. Pokud na tělo budeme kašlat, velmi brzy se tělo vykašle na nás.

Ke cvičení je samozřejmě potřeba odhodlání a zdravá mysl. Jak pracujete na své mentální pohodě?

Obklopuji se lidmi, které mám rád a oni mají rádi mě. Nesleduji zprávy a snažím se být co nejvíce v přírodě.

Dokážete druhé osmělit a správně motivovat?

To netuším. To by museli říct ti druzí.

Zvítězil jste ve čtvrté řadě české taneční televizní show StarDance, na parketu jste vyloženě exceloval. Stále si občas rád zatančíte?

Chvála patří mé taneční partnerce Alici Stodůlkové, která se se mnou opravdu nadřela. A ne, od té doby netančím. Není příležitost.

Jste spjatý s ikonickými filmovými Básníky, kde vám maminku hrála herečka Míla Myslíková. Jak na ni vzpomínáte?

Jako na nesmírně laskavou paní, která mě před kamerou i mimo ni brala jako svého syna.

Jaký filmový žánr a třeba i herce preferujete coby divák?

Jakýkoliv dobře natočený. A kterékoli herce, kteří jsou opravdu dobří.

Na co se nejvíce těšíte, až se uvolní veškeré restrikce?

Že se sejdu s přáteli, které jsem už dlouho neviděl.