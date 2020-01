Herec s nejhezčíma očima. Chtěly ho tisíce žen, on miloval jen manželku

Okouzlené fanynky umí udělat rozruch a truchlit, aniž by jejich miláčci umřeli. Hromadně plakaly, třeba když se ženili Beatles, a americká policie měla pohotovost i na podzim 1969, kdy byl čerstvě v kinech film Butch Cassidy a Sundance Kid. Hlavní role totiž hráli čtyřiačtyřicetiletý Paul Newman a o jedenáct let mladší Robert Redford a jejich postavy, stejně jako dva skuteční slavní lupiči, na konci filmu zemřely. „Nemohlo to skončit happy endem?“ smutnily ženy a dívky a některé si do srdíček kreslily písmena R. I. P. neboli Odpočívej v pokoji. I tak může vypadat sláva.