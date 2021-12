Vánoční shon nezažívám. Největší úspěch? Gól z půlky, říká fotbalista Schick

Konečně má na chvíli klid od fotbalu. S rodinou, manželkou Hanou a dětmi roční Victorií a dvouměsíčním Nicolasem, si společně naplno užijí vánoční svátky. „Mám dovolenou. Žádný shon nezažívám,“ usmíval se před slavnostním vyhlášením Sportovce roku v rozhovoru pro iDNES TV Patrik Schick.

Poprvé šel český kanonýr na pódium spolu s trenérem reprezentace Jaroslavem Šilhavým, kdy přebírali cenu pro druhý nejlepší kolektiv roku 2021. Po chvíli si pečlivě zapnul knoflíčky u saka a zamířil pro další cenu, stal se sedmým nejlepším v anketě Sportovec roku 2021.

Z desítky top českých sportovců je fotbalista Schick jediným zástupcem kolektivních sportů. Jaký byl jeho nejdůležitější okamžik roku? „Euro a gól z půlky hřiště proti Skotům, který se asi dostal do povědomí všech fotbalových fanoušků,“ říká. Ostatně, tato trefa byla fanoušky vyhlášena jako nejlepší gól Eura.

Od loňského srpna působí rodák z Prahy v německém Leverkusenu. „Rád bych se s týmem probojoval do Ligy mistrů. Jsem útočník, chci dávat góly. Zatím se mi to daří. Uvidíme, jak to bude dál,“ uvedl Schick ke svým ambicím.

Na podzim dal v německé bundeslize 16 branek a v tabulce nejlepších střelců je druhý za Robertem Lewandowskim, který má jen o tři trefy víc. Další šanci zlepšit si bilanci bude mít český útočník 8. ledna, kdy hraje jeho tým proti Unionu Berlín.

I proto Patrik Schick žádné velké oslavy silvestra nechystá. „Uvidíme, to už musím být v Německu, pravděpodobně se nic velkého konat nebude,“ říká.

Z kolegů fotbalistů nejvíce ocenil letošní výkony Antonína Baráka: „Je důležitým hráčem Verony, na středního záložníka má slušná čísla. A Sportovec roku? Tipl bych si nějakého olympijského vítěze,“ řekl Schick ještě před vyhlášením ankety, kterou nakonec ovládl zlatý judista z Tokia Lukáš Krpálek.

VIDEO: Patrik Schick Song (Pokáč):