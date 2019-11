Někteří jsou přesvědčeni, že Tvář nezvládnou a hroutí se, hodnotí Děrgel

Jste hereckým koučem v populární show Tvoje tvář má známý hlas. Je výhodou, že jste byl loni v roli účinkujícího, a tak víte, co soutěžící prožívá?

Má to jednu velkou výhodu. Nemusím se tolik stresovat, jako když jsem byl přímým účastníkem. Na něj je totiž vytvářen neuvěřitelný tlak. Všichni soutěžící si zasluhují obrovský obdiv, protože připravit se na další vystoupení během týdne je přetěžký úkol. Někteří jsou přesvědčeni, že to nezvládnou, hroutí se. Já, protože jsem si to prožil, se dokážu do jejich stavu vcítit. Vím, co se v jejich nitru děje, a snažím se je přesvědčit, že to dokážou. A když se něco nepovede? No a co? To k show přece patří.