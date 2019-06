Představitel Hamleta s nejkrásnějším zadkem Patrik Děrgel se oženil

„Měli jsme svatbu! Markéta a Patrik,“ napsal Patrik Děrgel k fotografii na Instagramu, na které je se svou manželkou, herečkou Markétou Frösslovou a jejich synem Vavřincem.



Markéta Frösslová byla v minulosti spojována například s herci Kryštofem Hádkem (37) nebo Vojtou Dykem (33). S Patrikem Děrgelem se seznámila při natáčení seriálu Cesty domů.



Děrgela proslavil zejména televizní seriál Ulice a princovské role v pohádkách, jméno už má však i díky divadlu. Za roli Hamleta ve Švandově divadle dostal Cenu Alfréda Radoka a nominován byl i na Cenu Thálie. Protože v představení odhalil herec své pozadí, novináři o něm začali psát jako o Hamletovi s nejhezčím zadkem. Diváci si Děrgela oblíbili také v televizní show Tvoje tvář má známý hlas nebo v seriálech VIP vraždy a Modrý kód. S Markétou Frösslovou hrají manželský pár v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2.

Děrgel nedávno přiznal, že je od přírody velký cholerik a je rád za to, že syn Vavřinec ho učí trpělivosti. „Narození dítěte je neuvěřitelný zázrak. Ze dne na den se vám narodí velká láska. Syn teď čím dál tím víc komunikuje, reaguje. Ptá se mě do telefonu: ‚Tatínku, kde jsi?‘ A já samozřejmě spěchám domů, abych byl s ním. Je kouzelný, když se usměje. Pak je samozřejmě těžké být za pevného rodiče, když vás dítě každou chvíli něčím odzbrojí. Ale snažíme se,“ řekl herec v září minulého roku v rozhovoru pro týdeník Téma.



Přiznal také, že do výchovy si nenechá mluvit. „Asi bych ani nechtěl, aby otcovství nějak extrémně změnilo moje já. Nechci se stylizovat do role správného otce. Prostě se starám, jak nejlíp dovedu. Každopádně každý den mám silnější pocit, že jsem tady pro něj. Do výchovy si moc nenechám kecat. Taky to nikomu nedělám. Vychovávat děti je intimní věc a je to zodpovědnost jen těch rodičů,“ dodal Děrgel.