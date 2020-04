Ordinaci sledujeme s manželkou společně, říká herec Patrik Děrgel

Kam nejraději utíkáte od každodenních povinností? Je to právě chalupa v Českém ráji, kde jsme vás zastihli?

Jezdím sem skutečně rád, je to velmi osvobozující. Máme to blízko do Jizerských hor nebo Krkonoš, v zimě můžeme být za hodinu na svahu. Odjet mimo Prahu je svým způsobem nutné k přežití. Když nemůžu za město, alespoň se po představení, pokud síly dovolí, projdu z divadla domů po náplavce, to má také své kouzlo.