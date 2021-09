Dempsey šikanoval kolegy, mnozí skončili u psychiatra, odhaluje nová kniha

Lynette Riceová, autorka nové knihy How To Save A Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy, která přichází na trh toto úterý, se rozhodla vyzpovídat herce a členy štábu oblíbeného seriálu televize ABC, aby přinesla ucelený příběh o tom, co se dělo za kamerami.



„Dempsey dokázal zastavit natáčení, protože věděl, že si to může dovolit, a pak se ho lidé děsili… Byly tam personální problémy. Nebylo to v žádném ohledu sexuální. Ale on prostě štáb terorizoval,“ odhaluje v knize výkonný producent seriálu James D. Parriott. „Někteří členové štábu a herci skončili u psychiatra se syndromem posttraumatické stresové poruchy.“

Patrick se hádal také s představitelkou hlavní ženské postavy Ellen Pompeovou. Svárům s ním prý musela čelit i tvůrkyně seriálu Shonda Rhimesová. Ta nakonec rozhodla, že Dempseyho postava po jedenácti sezonách zemře.

„Myslím, že Shonda sama nakonec zažila ten teror, a to byla pro ni poslední kapka,“ prozradila autorce knihy scenáristka a producentka Jeannine Renshawová.