Solaříková ze seriálu Ulice se bude vdávat. O ruku ji požádal Pagáč

Patricie Solaříková a Tibor Pagáč se zasnoubili již před nějakou dobou. O novinku se však herečka rozhodla se svými příznivci podělit až nyní. A to prostřednictvím sociálních sítí. Solaříková v rozhovorech již nějakou dobu naznačovala, že případnému sňatku s přítelem by se nebránila.



„No dobře, hodně z vás už si prstýnku všimlo, dokonce i některá média už se ptala, tak já nebudu dělat Zagorku. Nechtěla jsem to oznamovat touhle fotkou, když se to stalo a bylo to úplně čerstvý. Teď už to však vědí všichni, kdo to měli vědět, komu jsme to chtěli říct osobně, tím pádem se s vámi můžu o tuhle fotku podělit... Mám ji totiž moc ráda,“ napsala herečka v úterý k dojemné fotce na Instagramu.

Solaříková připravila nedávno svým fanouškům i jedno nepříjemné překvapení. „Konečně můžu odpovědět na tolik kladenou otázku. Ano, končím v Ulici. Po třinácti letech jsem si řekla, že v nejlepším se má přestat. Jsem nesmírně vděčná za všechno, co mi Ulice za ta léta dala. Vždycky byla, je a bude důležitou součástí mého života. Ale po třinácti letech jsem už cítila, že je na čase jít dál. Věřím, že mě pochopíte a že si i někteří z vás rádi od Terezky Jordánový/Kučerový odpočinou. I já jsem to potřebovala,“ potvrdila herečka minulý čtvrtek svůj odchod ze seriálu Ulice na Instagramu.