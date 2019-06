Hvězda Ulice Solaříková se vdala. Ano si s Pagáčem řekli v lese

„Nedokážu ani popsat, jak nádherný to bylo. Především díky lidem, který s námi ten den oslavili. Obrovský dík patří Erice Jungrové, díky ní byl náš den opravdu tím nejkrásnějším a my neměli vůbec žádný starosti a jenom jsme si užívali,“ napsala Solaříková k romantické svatební fotografii, kterou zveřejnila v sobotu před polednem na svém instagramovém profilu.



Tam si také okamžitě změnila příjmení na Pagáčová. Koncem ledna tohoto roku se Solaříková pochlubila fanouškům na sociálních sítích fotografií se zásnubním prstýnkem.

„No dobře, hodně z vás už si prstýnku všimlo, dokonce i některá média už se ptala, tak já nebudu dělat Zagorku. Nechtěla jsem to oznamovat touhle fotkou, když se to stalo a bylo to úplně čerstvý. Teď už to však vědí všichni, kdo to měli vědět, komu jsme to chtěli říct osobně, tím pádem se s vámi můžu o tuhle fotku podělit... Mám ji totiž moc ráda,“ napsala tehdy herečka k fotografii.

Solaříková se v tomto roce také po mnoha letech rozhodla skončit s natáčením seriálu Ulice. „Po třinácti letech jsem si řekla, že v nejlepším se má přestat. Jsem nesmírně vděčná za všechno, co mi Ulice za ta léta dala. Vždycky byla, je a bude důležitou součástí mého života. Ale už jsem cítila, že je na čase jít dál. Věřím, že mě pochopíte,“ potvrdila herečka svůj odchod.