Kdyby manžel mohl, tak by snad i kojil, pochvaluje si Patricie Pagáčová

Zvládáte natáčení, mateřské povinnosti i venčení psů. Kde na to všechno berete sílu?

Toho natáčení není příliš, teď už mám vlastně volno, takže na mateřství je spousta času. Mám volné celé léto. Velmi si to teď s manželem užíváme. Nebo respektive, on musí chodit do práce, já jsem ten, kdo si může užívat, že je doma.

Všechny maminky po porodu vám jistě závidí skvělou postavu. Jakým způsobem jste se dovedla dostat do takové formy?

Nevím, jestli budou závidět. Ono zase není zas tak moc co. Ale upřímně? Moc jsem během těhotenství nepřibrala, proto jsem ta kila zas relativně rychle shodila. Dbala jsem v průběhu těhotenství na to, abych se s prominutím „nevyžrala“ úplně moc. Byla jsem opatrná a tím pádem to šlo pak rychle dolů.

Jakou oporou vám je manžel Tibor? Chodí domů z práce na druhou otcovskou směnu?

Musím říct, že je úžasnej. Přijde mi, že to zvládá mnohem lépe, než já. Že byl připravenější než já, že se jako táta už narodil. Koupe, přebaluje, houpe, zpívá, vypráví pohádky, myslím, že kdyby mohl, tak by snad i kojil. Fakt je úžasnej. Samozřejmě do práce chodit musí. On má chudák směnu nejdříve v práci a pak má druhou doma. Zastává všechno a je super, když jsme na to dva. Dost mi ve všem pomáhá.

Jestli někdo z českého šoubyznysu nezná stres, nebo ho nedává najevo, tak vy. Jak je to možné?

Já se totiž nestresuji. Myslím, že stres je úplně k ničemu, protože si jím vlastně nikdy nepomůžete. Když jedu třeba někam pozdě, jsem taková trošku nervózní. Ale ono je to prostě zbytečné. A hlavně, stres vám způsobuje v těle hrozné věci. Takže je lepší se na to vyprdnout.

V jakých chvílích jste nervák?

Když mám před sebou něco, na čem mi záleží. To znamená, když jsem měla před sebou státnice, maturitu, zkoušky v autoškole, premiéru, divadelní premiéru, tak to jsem nervózní. A zvlášť když jdu někam pozdě, což je snad pořád. Teď se to ještě zhoršilo kvůli dítěti, už se vůbec nedá plánovat. Pak jsem občas taková „v nervu“ a nepříjemná, protože za to samozřejmě viním všechny ostatní kromě sebe, i když vím, že si za to můžu sama.

Prý si vás sledující na Instagramu spletli se Simonou Krainovou, co za to mohlo?

Já si myslím, že za to mohl hlavně ten styling. Měla jsem prodloužené vlasy, nádherný make-up a dlouhé, drahé, krásné šaty. Fotila jsem se vlastně jako modelka. Nechci rozhodně, aby to vyznělo nějak blbě vůči Simoně Krainové, právě naopak. Simoně nesahám s figurou ani po kotníky. Bylo to tím, že ta fotka byla focená hodně z dálky.

Proč o sobě občas říkáte, že máte výraz baziliška?

My to říkáme doma. Tváří se jako bazilich, takový ten šibalský výraz, nebo jak bych to řekla. Myslím, že se tak občas tvářím.

Jak moc vám miminko změnilo priority?

Řekla bych, že hodnoty a priority jsem měla v životě nastavené snad dobře už předtím. Pro mě byla v životě rodina vždycky na prvním místě. Takže v tom se nic zásadního nezměnilo. Jen je to dneska zkrátka hlavně péče o miminko. Nemyslím si, že by to bylo o změněných prioritách, spíš o tom, že se člověk ze začátku musí přizpůsobovat tomu miminku, protože všechny jeho potřeby jsou prioritní.