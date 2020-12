Svatba byla mejdan a spíš tak mimochodem jsme se vzali, říká Pagáčová

Patricie Pagáčová nejen o spolupráci

Kde přivítáte nový rok?

Chtěli bychom na Silvestra vyrazit za teplem, ale letenky si raději koupíme až tak den předem. Takhle jsme měli letět v dubnu do Thajska, měli jsme všechno koupené tři měsíce dopředu, a pak to samozřejmě nevyšlo. Tak bychom to chtěli zkusit znovu, ale necháme asi všechno na poslední chvíli.

Jak jste předvídala zásnuby?

Napadlo mě, že se možná chystá žádost o ruku, protože nebyl úplně nenápadný, a navíc to věděla moje máma, která taky neuměla být nenápadná. Ale pořád jsem si říkala, že je to asi blbost. Když jsme tedy jeli na výlet s překvapením a vyklubala se z toho vyjížďka na koni, věřila jsem, že to už je opravdu všechno. Takže když najednou v lese na procházce poklekl a zeptal se, opravdu mě to překvapilo.

V čem je vám manžel oporou?

Líbí se mi, že cokoliv mě nadchne, naštve nebo rozesmutní, můžu s ním sdílet a na rozdíl ode mě je takový klidný. Takže zatímco se rozčiluju, on je prostě v klidu a to mi vždycky pomůže se taky uklidnit. Když se vztekám nad bulvárem, má z toho legraci, což mi pomáhá, protože to pak tak neprožívám. A když třeba řeším hejty na Instagramu, dokáže na mě přenést ten klid a pomůže mi v tom uvědomění, jak je to strašně nepodstatné. To je super.

Patricie Pagáčová Nejvíc ji proslavila role Terezy Jordánové v seriálu Ulice, kde hrála čtrnáct let pod dívčím jménem Solaříková. V televizi se objevovala od dětství, jako dvanáctiletá hrála v seriálu Ranč U Zelené sedmy. Nyní ji můžete vidět v seriálu Sestřičky Modrý kód, je taky v Divadle Na Jezerce. Vystudovala Metropolitní univerzitu v Praze.

Jakou jste měli svatbu?

Brali jsme se v Brdech. Když jsme hledali místo, přijeli jsme tam a bylo hned jasno. Jsme oba takoví, že je nám dost jedno, jakou barvu bude mít kytice nebo jaké budou ubrusy, řešila jsem jenom šaty a potom nám šlo o jídlo, o tom jsme si rozhodovali. Na ten den jsme se hrozně těšili, že tam budeme mít rodinu a kamarády. Byl to mejdan s blízkými a spíš tak mimochodem jsme se vzali. Obřad byl v lese, což bylo symbolické, mám ráda les, vlastně i zasnoubení proběhlo v lese. Bylo to kouzelné a všichni brečeli. Nejvíc náš kamarád Filip.

Jaké bylo vaše první setkání?

Tibor byl při prvním setkání zadaný a já čerstvě po rozchodu. Zaujal mě na první pohled, ale neměla jsem náladu na vztah. Takže jsme začali, až když přišel správný čas. Věřím, že to bylo přesně tak, jak mělo.

Na čem spolupracujete?

Při první vlně jsme vytvořili pořad Pagáč jóga. Tiborova sestřenka Barča je lektorka jógy, tak dal dohromady dvě Pagáčové. Vzniklo to dost spontánně, což bylo příjemné. Je fajn, že díky tomu, jak se Tibor pohybuje okolo pořadů a natáčení, těmhle věcem rozumí. Já mu tudíž můžu říkat zážitky z placu a vím, že to pochopí. A ani k tomu nemusí být herec, což je taky dobře.

Tibor Pagáč o žádosti o ruku i rodině

Jak se vám letos žije?

Tím, že jsme oba docela líné povahy, nevadí nám nic nedělat. Už první karanténu jsme zvládali dobře. Vystačíme si ve dvou. Dokážeme spolu mluvit i mlčet, tak jsme si ani moc nelezli na nervy.

Tibor Pagáč S Patricií se vzali loni v červnu, s radostí se starají o fenku Jackie a pejska Čolka. Vystudoval Metropolitní univerzitu a Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Působil jako event manager v televizi Óčko a později jako dramaturg online televize, nyní je na volné noze.

Kde jste se poznali?

Přivedl jsem si Patricii do Óčka, když jsem tam dělal. Páťa spolupracovala na jednom pořadu, tehdy jsme se viděli poprvé. Ale zamiloval jsem se do ní už u Ranče U Zelené sedmy. Dělá si ze mě legraci, že od osmi let jsem měl vyrobenou nástěnku s detailním plánem, jak se k ní jednoho dne dostanu.

Co doma řekli na herečku?

Vybavuju si, co říkal děda: Vždyť je to herečka a víš, jaký jsou herečky, s takovou ti to dlouho nevydrží. Smál jsem se, že je znalec hereček a zajímalo by mě, jak to zjistil. Babička Pagáčová zase rozhořčeně volá, když vyjde nějaký nehezký článek, je připravená v Hodoníně sednout na vlak a myslím, že by si to v redakci nikdo za rámeček nedal.

Kde jste ji požádal o ruku?

Zasnoubili jsme se po sedmi měsících, o ruku jsem požádal 28. října. Odporné počasí, pršelo a já ji vzal na výlet s překvapením, což měla být vyjížďka na koních a následná žádost. Jeli jsme kolem Chuchle a Páťa řekla, že v takovém počasí je nejhorší jet na koni, což mě dost znejistilo, že překvapení se nesetká s nadšením a žádost neproběhne. Jenže jsem věděl, že následující měsíc má divadlo a další příležitost se naskytne až zadlouho.

Jak se žije s její rodinou?

Bydlíme v domě, který postavil Pátin pradědeček. Bydlí tam její maminka, sestra a babička s dědou. Ale není to tak, jak by se zdálo. Jasně, že se občas potkáme na chodbě, ale je to normální činžák s několika byty. Spolu trávíme čas, když chceme. Vymýšlí se jenom to, u koho se potkáme.

Co děláte o Vánocích?

Třiadvacátého jsme byli s tatínkem Páti, Štědrý den doma se zbytkem její rodiny, pětadvacátého jsme jeli za mojí mamkou, babičkou, dědou, bráchou a tetou, šestadvacátého za mým taťkou a pak většinou ještě za rodinou do Hodonína. Docela náročná tour: Praha – Vysoké Mýto – Hradec Králové – Hodonín, skoro tisíc kilometrů.

Kam jezdíte na dovolené?

První větší dovolené jsme trávili v Asii. Ve Vietnamu, na Bali, pak se nám moc líbilo v Portugalsku. Jsme si v tomhle naštěstí podobní, ani jeden nemáme moc rádi dlouhé pěší túry nebo výlety po památkách, když už, tak raději do přírody. Ideální je půjčit si skútr, někam popojet a tam chvíli zůstat.