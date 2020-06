Já jsem vlastně škvarková placka, směje se herečka Patricie Pagáčová

V současnosti je možné herečku vidět na prknech Divadla Na Jezerce a v době karantény radila ve videích pod názvem Pagáč jóga na internetové televizi, jak cvičit doma.

„Pagáče jsem si vzala před rokem,“ vysvětlila změnu svého příjmení usměvavá herečka, která se za svobodna jmenovala Solaříková. Upřesnila také, co toto jméno znamená. „Já jsem vlastně škvarková placka. A navíc se slovo pagáč používá u filmu, kde označuje malé dřevěné bedny. Vím to proto, že když jsem byla čerstvě Pagáčová, někdo ze štábu při natáčení Modrého kódu řekl, že nejsem vidět, ať mě dají na pagáče.“

Ke své kariéře ironicky poznamenala, že její sestra je lékařka a na ni vzhledem ke studijním výsledkům zbylo už jen herectví. V úspěšném seriálu Modrý kód na televizi Prima hraje podle svých slov bufetářku. Začínala prý kdysi dávno v různých reklamách a pak pokračovala v několika seriálech.

„Myslím, že maminka se dneska přesto dme u televize pýchou,“ dodala smířlivě Patricie Pagáčová, která je známá též svojí aktivitou na sociálních sítích. „Mě to baví a je to úplně nová forma komunikace s fanoušky. Navíc kdo by si rád nemastil své ego.“

Herečka v primácké Show Jana Krause také prozradila, že si vyzkoušela i live stream při pečení bábovky. Peče totiž dobře a ráda. „Dělám hlavně různé cheesecaky, bublaniny a koláče,“ dodala.