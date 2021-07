V patnácti jsem dospěl a viděl Boha, říká umělec Pasta Oner

Váš obraz se v aukci prodá klidně za víc než tři čtvrtě milionu a vaše díla dražila asi nejslavnější aukční síň Sotheby’s. To nevypadá na čítankový příběh chudého umělce.

Kompenzují se roky dřiny, to je normální. Dvacet let žiju a dýchám pro výtvarné umění, takže by bylo divný, kdyby to nezafungovalo.

Ne každému to takhle zafunguje.

Tak to asi dělá blbě. (směje se) Ale už nejsem sám. Asi jsem nadzvedl oponu a teď už se v Sotheby’s draží kolem top dvaceti třiceti českých výtvarníků. Dneska si to uvědomují, ale před deseti patnácti lety se na mě kvůli tomu dívali skrz prsty. Tady je stále zakořeněné, že umění není byznys. Že to je něco čistého, co vás má obohatit jiným způsobem než finančně. Jako by to nesměla být investice.