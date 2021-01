Paris Hiltonová uvažuje o mateřství. Můžu si vybrat dvojčata, chlubí se

Hiltonová se s přítelem rozhodla pro mimotělní oplodnění. Tuto metodu asistované reprodukce zvolila prý proto, že to byl jediný způsob, jak mohla zajistit, aby mohla mít dvojčata kluka a holku. „Podstoupili jsme oplodnění in vitro, takže si můžu vybrat dvojčata, když budu chtít. Řekla mi o tom dlouholetá kamarádka Kim Kardashianová. Ani jsem o tom nevěděla. Jsem ráda, že mi to poradila, a řekla jsem to svému lékaři,“ prohlásila Hiltonová v podcastu The Trend Reporter with Mara.

Metoda, kdy je ve zkumavce oplodněno vajíčko partnerky spermií partnera, se přitom používá hlavně v případě neplodnosti partnerů.

Hiltonová a Reum se znají víc než deset let, ale chodit spolu začali až v zimě 2019. Bohatý podnikatel svou partnerku v rozhodnutí založit si rodinu podporuje. „Jsem opravdu nadšená, že se můžu zase posunout dál a konečně mít skutečný život. Opravdu věřím, že mít rodinu a děti je smyslem života. Ještě jsem to nezažila, protože jsem neměla pocit, že by si někdo tuto lásku ode mě zasloužil. Až teď jsem konečně našla správného člověk,“ řekla.

Loni dědička hotelového impéria prohlásila, že chce mít dvojčata. Pro budoucí dceru už vybrala i jméno. „Holčička bude London, a snažím se vymyslet jméno pro kluka. Takže pokud máte nějaké návrhy… Ptám se i přátel. Nechci, aby to byla města, ale nevím – je těžké se rozhodnout. London pro dívku určitě, u chlapce se stále rozhoduji,“ dodala.