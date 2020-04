Kvůli koronaviru jsme přišli o práci, stěžují si paparazzi v Hollywoodu

Módní noční kluby, restaurace a natáčecí prostory navštěvované hvězdami bývají obvykle v každou denní i noční hodinu obklopeny fotografy. Avšak všechny podniky byly před měsícem v celé Kalifornii uzavřeny, aby se zabránilo šíření koronaviru.



Fotografie Bena Afflecka, jak venčí své psy, nebo Cameron Diazové v cukrárně, které byly denním chlebem bulvárních časopisů, se dnes staly vzácností. A desítky paparazzi bažících po podobných záběrech jsou více než zklamány, píše agentura AFP.

„V této době máme jen fotografie celebrit se slunečními brýlemi a rouškou na obličeji. Není naděje na lepší záběry,“ vysvětluje Randy Bauer, zakladatel slavné agentury Bauer-Griffin. „Situace je to vážně bezútěšná,“ povzdychne si.

Od chvíle, kdy byla v Kalifornii vyhlášena karanténa, klesla podle jeho odhadu produkce agentury o více než devadesát procent. Dříve publikovala na sedm tisíc fotografií celebrit měsíčně, zatímco dnes je to přinejlepším asi 500. „Všechno je vzhůru nohama,“ stěžuje si majitel agentury, která zaměstnává dvacítku většinou nezávislých fotografů.

Paparazzi jsou jen jedním z mnoha odvětví filmového průmyslu v Hollywoodu, které opatření proti šíření nemoci covid-19 zdecimovala. Natáčení se zastavila, červené koberce jsou zrušeny. Fotografové už nemají co lidem nabídnout. A přitom poptávka nebyla nikdy tak velká, právě z důvodu nedostatku způsobeného koronavirem. Bulvární tisk se nyní dokonce spokojuje s fotografiemi celebrit druhé kategorie, které by dříve opravdový zájem nevyvolaly. „Je tu poptávka, ale nemáme co dodávat,“ lituje Randy Bauer.

Vzhledem ke své špatné pověsti se paparazzi nesetkávají s přílišným soucitem. „Jsou před mým domem. Čekají, až půjdu na procházku, ale to se nikdy nestane,“ napsala modelka Chrissy Teigenová, manželka zpěváka Johna Legenda, ve tweetu, který olajkovalo na 350 tisíc lidí. Fotograf Mark Karloff nedávno připustil, že „nás široká veřejnost dozajista vypíská, když si budeme stěžovat“. „Ale my jsme také tátové, máme děti, máme rodiny, jsme lidé jako vy,“ zdůraznil.



Dříve se Bauer snažil svůj tým fotografů rozmístit na strategická místa v Los Angeles, dnes jim pomáhá se získáním podpory v nezaměstnanosti. Tu mohou nyní nezávislí pracovníci ve Spojených státech poprvé dostávat z důvodu sanitární krize. To však paparazzi nebrání doufat v to, že se jim přece jen podaří ukořistit snímek celebrit v okolí hollywoodských vil.

„Jednou to bylo jako na divokém západě,“ říká pomocník Marka Karloffa, který se skrývá pod pseudonymem Jedi. „Jel jsem kolem domu Kate Hudsonové a viděl jsem čtyři nebo pět týpků (s fotoaparáty). Šel jsem kolem rezidence Reese Witherspoonové a byli tam také. Kluci jsou všude,“ říká. Naštěstí tu je ještě Ben Affleck, který dál venčí své psy a ukazuje se s novou přítelkyní Anou de Armasovou. „Ještě častěji než před koronavirem,“ ujišťuje Bauer.

„Několikrát jsem se sám sebe ptal, proč je vidět tolik celebrit, jak venčí psy. Pak jsem si uvědomil, že k nim už nechodí jejich zaměstnanci a že to musejí najednou dělat samy,“ dodává.