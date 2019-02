Jsem pansexuál, říká o sobě ženatý člen skupiny Take That

Howard Donald tvrdí, že se často rád dívá na ostatní muže a obdivuje jejich přitažlivost. Ve videu na Instagram Live prozradil, že se mu líbí ženy i muži.

„Četl jsem, že zpěvačka Christine And The Queens se označuje jako pansexuálka. To zní dobře. Možná bych tak měl být označován i já. Dokážu totiž ocenit pěkného muže. Upřímně, ženy se přece také rády dívají na jiné ženy a říkají si ‚hmm, ta je sexy‘. Já se stejně tak občas obdivně dívám na muže ‚ten chlap vypadá vážně dobře‘. Myslím si, že je naprosto přirozené, že člověka přitahují muži a zároveň ženy. Ale jsem každopádně spokojený se svou manželkou. Jen říkám, jsem v tomto ohledu velmi otevřený,“ svěřil se Donald.

Pansexualitou je označována sexuální orientace charakterizovaná silnou přitažlivostí, romantickou láskou nebo sexuální touhou k lidem bez ohledu na pohlaví.



Bývalý kolega Robbieho Williamse z Take That se v roce 2015 oženil s přítelkyní, ilustrátorkou Katie Halilovou. Potkali se v roce 2008 při natáčení vánočního spotu pro Marks & Spencer, chodit spolu začali o dva roky později. Mají spolu dva syny, tříletého Bowieho a dvouletého Dougieho. Z předchozích vztahů má Donald dvacetiletou dceru Grace a třináctiletou Lolu.

Skupina Take That se chystá na turné Greatest Hits po Velké Británii a Irsku. Toho by se měli částečně účastnit všichni původní členové skupiny včetně zpěváka Robbieho Williamse (44).

VIDEO: Homosexualita duPontové se řešila před Navrátilovou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu