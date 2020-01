Mám Parkinsonovu nemoc, přiznal fanouškům Ozzy Osbourne

„Pro nás všechny to bylo strašně náročné. Naposledy jsem vystoupil loni na Nový rok v The Forum. Pak jsem ošklivě upadl. Musel jsem podstoupit operaci krku, která mi poškodila nervy,“ prohlásil v pořadu Good Morning America Ozzy Osbourne, kterého poslední rok neustále trápí i zápaly plic. Pak hudebník oznámil, že mu také diagnostikovali Parkinsona. „Tajit něco je těžké. Nedělá vám to dobře, cítíte se provinile. Neudržím tajemství. Nechci to už skrývat, protože mi došly výmluvy.“

Nyní podstupuje léčbu a bere prášky. „Není to v žádném případě rozsudek smrti, ale postihuje to nervy. Jako byste měli dobrý den, dobrý den a potom opravdu špatný,“ řekla zpěvákova manželka Sharon (67) s tím, že v dubnu by měl Ozzy odletět do Švýcarska, kde o něj budou pečovat profesionálové.

Osbourne také uvedl, že rodina je mu největší oporou. Je ovšem nešťastný, že nemůže pracovat. „Nesnáším, když lidi zklamu a že nemůžu dělat svou práci. Když vidím, že moje žena chodí do práce, moje děti a všichni, aby mi pomohli, to mě ubíjí, protože já sám nemůžu přispívat rodině,“ dodal.

Podle zpěvákovy dcery Kelly Ozzymu pomáhá, když zajde do nahrávacího studia. Rocker věří, že se opět vrátí na pódia a k fanouškům. „Jsou pro mě jako vzduch. Cítím se líp. Musel jsem se vypořádat s tím, že mám Parkinsonovu chorobu. Doufám, že fanoušci vydrží a budou tady pro mě, protože je potřebuji,“ dodal.