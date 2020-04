Talent bez bot. V nejtěžších chvílích držel Otto Šimánka nad vodou Pan Tau

Jistě, pan Tau je to první, co každého napadne při pohledu na jeho tvář. Ale dál? Někdo si vzpomene na amerického turistu v komedii Zítra vstanu a opařím se čajem (1977), jinému vytane na mysli, že nadaboval německého kolegu Rolfa Hoppeho, který v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973) hrál krále. Ale to bude asi vše. Výrazné role se herci vyhýbaly, i když v divadlech strávil téměř půl století a objevil se ve více než stovce filmů.