Komunistům se povedlo tenhle národ zničit, konstatuje Otakar Brousek mladší

Nosíte rád klobouky. Kolik jich doma máte?

Asi dvacet. Klobouk je jeden z největších vynálezů lidstva.

V čem je tak prospěšný?

Nesvítí vám do očí a neprší za krk, to čepice neumí. Navíc mi klobouk přijde elegantní. Kdysi jsem v divadle na Kladně objevil moc pěkný bílý klobouk. Šel jsem za kostymérkami, jestli by se to nedalo nějak vyšašit. Přinesl jsem nějaký jiný a tenhle jsem si mohl vzít. Od té doby nosím klobouky. Mám rád značku Tonak. Kdysi jsem chodil moc rád do jednoho obchodu v Michli, kde jsem se mohl kochat a dlouze si vybírat. Místní velmi milé prodavačky mě potěšily, když říkaly: „Tohle nám Číňani nevezmou, výroba těchhle klobouků je tak složitá, že se jim to nevyplatí.“

Díky tomu se snad budou ty krásné klobouky pořád vyrábět u nás. I Werich české klobouky považoval za nejlepší na světě. S oblibou říkal: „Králičí plsť je nejlepší vzhledem k subtropickému podnebí zdejších krajin.“ A taky říkal: „Doma je tam, kde si pověsím klobouk.“ A Voskovec to pozměnil: „Klobouk je tam, kde se pověsíš.“