Z dabingu jsem už skoro vyřazený. Nastoupili jiní, říká herec Ota Jirák

Když jsem s vaší manželkou domlouval tenhle rozhovor, říkala mi: Otu dost štve, že od novinářů dostává pořád ty samé otázky. Jakou nejvíc nesnášíte?

Ota: Co byste ještě chtěl hrát...

Do hovoru vstupuje manželka Drahomíra, která zrovna podává na stůl k dosmaženým řízkům vynikající kyselé okurky:

Drahomíra: To není z těch nejhorších otázek.

Ota: No, je. Vždyť já už nemám co hrát.

Drahomíra: Nejhorší je „řekněte veselou historku z natáčení“.

Ota: Ty už jsem vyplácal všechny. A ještě: „Vyprávějte nám, pane Jirák, nějaký vtip!“