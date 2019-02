Rami Malek spadl na Oscarech z pódia, skončil v péči lékařů

„Děkuji vám, děkuji celému štábu, děkuji Queen,“ řekl herec Rami Malek mimo jiné ve své děkovné řeči na 91. ročníku udílení Oscarů. Film Bohemian Rhapsody o britské kapele Queen a jejím zpěvákovi Freddiem Mercurym posbíral celkem čtyři zlaté sošky. Právě kapela Queen ceremoniál zahájila skladbami We Will Rock You a We Are The Champions.

Při odchodu z pódia spadl dojatý Malek přímo mezi diváky a při karambolu upustil svou sošku Oscara. Překvapení hosté pomohli herci zpátky na nohy. Následně k Malekovi přispěchali zdravotníci a zkontrolovali, zda je v pořádku.

Maleka usadili do jednoho z křesel v první řadě a ošetřili ho, pak odešel v doprovodu lékařů do zákulisí, kde se později již ve formě fotil a slavil vítězství filmu Bohemian Rhapsody s ostatními hereckými kolegy.

Film o kapele Queen přinesl Malekovi nejen světovou slávu, ale také životní lásku. Herec začátkem ledna přiznal, že s kolegyní Lucy Boyntonovou (24), která ve filmu hraje Mary Austinovou, udržuje v soukromí již od srpna minulého roku partnerský vztah. Boyntonovou představil jako svou partnerku na Mezinárodním filmovém festivalu v Palm Springs.

„Děkuji, Lucy Boyntonová. Jsi má spojenkyně, má důvěrnice, jsi má láska. Moc si tě vážím,“ prohlásil Malek v děkovné řeči po převzetí ceny pro nejlepšího herce.