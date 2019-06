Ornelle Muti hrozí půl roku vězení za večeři s Putinem, rozhodl soud

11:19 , aktualizováno 11:19

Italská herečka Ornella Muti (64) by mohla strávit půl roku ve vězení, pokud do měsíce nezaplatí odškodné za zrušené představení, místo něhož letěla do Petrohradu na dobročinnou večeři celebrit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. O rozhodnutí italského nejvyššího soudu informoval zpravodajský server BBC.