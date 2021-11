Opravdu velké ponížení je hrát počítačové hry s dítětem, říká Ondřej Sokol

Od léta moderujete novou vědomostní soutěž Na lovu na televizi Nova. Váhal jste nad takovou nabídkou, nebo to byla jasná volba?

Je to formát, který už roky tajně miluju. Byla to naprostá náhoda, že mi to nabídli, a vůbec nevěděli, že mám tuhle tajnou neřest. Když jezdím do Londýna, na ITV mají soutěžní odpoledne, set snad pěti soutěží, které jdou za sebou. Miluju, když ležím v hotelu v posteli, sleduju obrazovku a soutěžím s nimi. A The Chase, což je anglický originál našeho Na lovu, byla jedna z nich. Když mi to nabídli, tak mi to přišlo jako splněný sen. Šel jsem do toho bez zaváhání. Já to fakt zbožňuju.

Divadla jsou super, protože se tam vidí živí lidé s živými lidmi, což je něco, co jsme dlouho nemohli. Takže bych doporučil do nich chodit, dokud to půjde. Ondřej Sokol herec