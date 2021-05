Míval jsem úzkostné stavy, co na světě vůbec dělám, přiznává Ondřej Rychlý

Nedávno jste v pražském Divadle v Dlouhé režíroval hru s názvem Mrk. Proč jste se pustil do režírování? Co vám to přináší?

Jsem od přírody tvůrčí člověk a v režii můžu být tvůrčí naprosto přirozeně a v mnoha směrech naráz. Do toho jsou okamžitě vidět výsledky mé práce nebo nápadu, protože se díváte na celek, na rozdíl od herectví, kdy jste toho celku součástí. A to je úžasný pocit. Přináší mi to obrovskou tvůrčí svobodu a největší míru seberealizace, jakou si dovedu představit. Dlouhou dobu jsem o režii snil a díky vedení Divadla v Dlouhé se můj sen naplnil.

Ze začátku, ještě na základní škole, jsem narážel na žárlivost nebo spíš závist a posměšky. Ondřej Rychlý o nálepkování „syn slavného otce“