Pastoři v Americe mě brali jako důkaz Boží existence, směje se Ondřej Pivec

Než přišla covid epidemie, žil jste v New Yorku. Jak vidíte Ameriku?

Jako místo, kde jsem si před jedenácti lety zařídil život – pominu-li současnou situaci, která mě donutila se přechodně vrátit do Česka – mám tam práci, kamarády, donedávna partnerský vztah… Do Ameriky mě přivedla láska k hudbě, která je silnější než všechno ostatní. Bez ní bych nikdy neodešel. Doma jsem sice získal dvě hudební ceny Anděl a všichni mě plácali po ramenou, jenže já cítil, že toho umím ještě moc málo a že bych nerad zlenivěl. Navíc jsem se zamiloval do R&B, soulu a gospelu a chtěl jsem je hrát. A tak jsem se v roce 2009 sbalil a odletěl.

„Někdy to na koncertě trvá, zvlášť u nás, protože Češi jsou trochu „pecky“, ale ještě se mi nestalo, že bychom to s kapelou nakonec nezlomili.“ Ondřej Pivec