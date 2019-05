Rodinu zatím neplánuji, dávám si na čas, říká Ondřej Pavelec

Z Mistrovství světa v Bratislavě si Ondřej Pavelec přivezl před osmi lety bronzovou medaili. Tehdy pomohl v souboji o třetí místo spolu s Jágrem a Eliášem porazit Rusy. Bývalý brankář národního týmu se rozhodl loni na podzim ukončit profesionální kariéru hokejisty. Hokej však stále miluje a tak tráví poslední dny na Slovensku, kde si přes den užívá hraní golfu a večer vyráží podpořit naše hráče.

„Momentální nálada v českém týmu je super. Vrátily se mi vzpomínky na rok 2011, kdy jsme tu vyhráli Mistrovství. Tím, že program teď pro mě jako pro fanouška není tak nabitý, mám čas i na spoustu věcí kolem. Procházím se po městě a užívám si to. Mistrovství jako celek vtáhne běžného člověka mnohem více, než když se ho jako hráč účastní na ledě. Dal jsem se nově i na hraní golfu. Dopoledne tu tedy trávím čas na hřišti a večer se jdu podívat na kluky,“ říká Pavelec.

Velice si pochvaluje také nové „sakové dresy“ českých hokejistů. „Saka nároďáku s všitým dresem uvnitř vypadají skvěle. Jsem rád, že už kluci nemusí nosit ty kožené hnědé bundy, které jsme dostávali snad deset let po sobě. Je vidět, že to vzal do ruky Petr Nedvěd, který o módě asi něco trochu ví,“ míní brankářský penzista.

V současnosti prý Ondřeje Pavelce nejvíce naplňuje hraní golfu. „Pustil jsem se do něj, ale nemohu říct, že by mi to zatím nějak šlo. Pro mě je nyní nejdůležitější, že nemusím nikde každý den být a nemám jasně daný rozvrh. Chodím hrát třikrát týdně hokej jako útočník a hraji i nejnižší fotbalovou ligu, takže volný čas se vždycky nějak vyplní,“ říká.

Pavelec si stojí za tím, že ukončení profesionální kariéry bylo dobré rozhodnutí, které přišlo v pravý čas. O návratu prý ani jednou nezauvažoval. „Jsem rád, že jsem nemusel končit kvůli zranění, nebo proto, že už bych nemohl pokračovat. Tašku mám doma v koutě, koukám na ni každý den. Jen mě to utvrzuje v tom, že to, co jsem udělal, bylo správné. Dominik Hašek sice skončil asi třikrát a vždycky se vracel – a vrátil se do těch nejlepších lig, které tehdy v Evropě byly. Ale já nejsem Dominik Hašek a věděl jsem, že když jednou skončím, bude to navždy,“ tvrdí Pavelec.

O Ondřejovi Pavelcovi se v poslední době hodně psalo v souvislosti s jeho koupí nového vozu značky Bentley Continental GT W12. Ten údajně stál kolem pěti milionů korun. „Nikdy jsem nijak moc neutrácel. Auto je navíc nejhorší investice, kterou člověk může udělat. Mám ale auta rád, tak jsem si udělal radost. Hned druhý den po koupi vozu mi na D1 vletěl do bočního okýnka kamínek od kamionu, takže mám o zábavu postaráno. Pojistku jsem shodou náhod uzavřel dvě hodiny předtím, než jsem vyjel. Teď to díky tomu působí, že jsem snad nějaký podvodník,“ směje se.



Vztah s přítelkyní, modelkou Terezou Budkovou Pavelec příliš komentovat nechce. „Je to normální, jako všude jinde. Nahoru a dolů. Průběžně se to mění. Jak se člověk vyspí,“ říká. Přiznává však, že vlastní rodinu zatím neplánuje. „U nás v rodině jsou všichni rozvedení, takže si dávám na čas. Nijak mě to nestresuje, nechávám tomu volný průběh,“ dodává.