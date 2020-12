Za nehybnost obličeje mohou výplně i botox, říká plastický chirurg Měšťák

Jste plastickým chirurgem na klinice estetické medicíny. Z kolika procent klienty odmítáte a rozmlouváte jim zákroky?

Co se týká odmítání, je to spíše rozmlouvání nebo dialog o tom, jestli je operace vhodná, nebo ne. Je to různé. Pohybuje se to kolem třiceti, čtyřiceti procent pacientů. Ne že by přišli s něčím, co je úplně zvláštní a špatné. Ale spíše proto, že by u nich operace neměla význam a že ta konkrétní část obličeje vypadá opravdu dobře a není potřeba s ní něco dělat. Takoví pacienti pak často odejdou z ordinace s dobrou náladou a s tím, že si ušetřili zákrok plastické chirurgie.

Myslíte si, že veřejně známí lidé v Česku zákroky zbytečně upozaďují a bojí se jich?

Dostupnost estetické medicíny se obecně zvyšuje. A s ní i počet lidí, kteří si nechají udělat nějaký zákrok. V dnešní době je to hlavně u lidí v nižším věku kvůli sociálním médiím. Vidí své fotky upravené různými filtry a chtějí se tomu výsledku v reálu podobat. Což asi není úplně ideální, ale ta tendence k tomu je. Zároveň vidí výsledky zákroků na lidech ve svém okolí a ví od nich, že to není nic náročného. Zákroky estetické medicíny podstupuje čím dál více lidí.

Co za to ve finále, když už to tedy špatně dopadne, může? Plastická operace, nebo estetické zákroky?

Plastická chirurgie je nejvíce zprofanovaná právě kvůli zákrokům estetické medicíny, kde je nejvíce výplní a botulotoxinu. Výplně jsou určitě na prvním místě. Pokud vidíte někoho, kdo má deformovaný, přefouklý obličej, tak je to většinou chyba nějakého lékaře, který asi není ani plastický chirurg.

V současné době to opravdu aplikuje spousta lékařů a dermatologů, kteří nemají dostatečný trénink. Proto jsou pacienti pak chronicky oteklí, mají velké hlavy a lidé o tom mylně říkají, že je to špatně provedená plastika. S plastikou to však nemá prakticky nic společného. V estetické medicíně máme obecně zákon, že dobře provedený zákrok se pozná podle toho, že není viditelný. Člověk po něm musí vypadat lépe a cítit se lépe ve svém těle.

Vím, že je nekorektní jmenovat české celebrity. Ale u koho z těch zahraničních jste se při pohledu na něj zhrozil?

To je například herec Mickey Rourke. Ten je přepíchaný, má v sobě opravdu hodně kyseliny hyaluronové. Co se týká nepřirozené operace prsou, tak je to třeba Victoria Beckhamová. To je takový typický výsledek nepovedené a nepřirozené augmentace prsu. U Beckhamové jsou v prsou opravdu vidět dokonce i okraje implantátů. Hvězda, jako je ona, má určitě dost financí na to, aby si vybrala dobrého plastického chirurga. Není to však jen postavením toho člověka a penězi, ale i určitým estetickým cítěním a tím, komu se dostane do rukou.

Jak se vy jako muž staráte o svoji pleť, aby předčasně nestárla?

Já naopak potřebuji, aby moje pleť trošku zestárla, protože vypadám velmi mladě. V dnešní době už to není takový problém, ale ze začátku, když jsem začínal dělat doktora, mi říkali, že vypadám příliš mladě na to, abych mohl vůbec být doktor. Takže jsem se hodně opaloval bez ochranného faktoru. Ale to říkám tak v nadsázce. Základem udržování pleti je dobrý životní styl. Chránit se před sluníčkem, před UV zářením, které výrazně poškozuje pleť, způsobuje pigmentace a snižuje elasticitu kůže. A také rozhodně skončit s kouřením.

Nekouřit. Opravdu. Kouření výrazně ovlivňuje kvalitu pleti. Když za mnou přijdou pacienti, na první pohled už vidím, kdo z nich kouří cigarety. U pacientek doporučuji pro zlepšení pleti pravidelně chemické peelingy neboli resurfacingy, kdy se obrousí vrchní vrstva kůže, která tím pak regeneruje.

Stalo se vám někdy, když jste byl mladší, že vám klienti řekli, že raději půjdou za vaším panem otcem, známým českým plastickým chirurgem Janem Měšťákem?

Mně osobně to nikdy nikdo neřekl. Ale jsem si jistý, že kvůli tomu, že jsem vypadal mladší, mohli raději chodit za tátou. Když je nějakému doktorovi třeba třicet let, nemusí mít zvládnutý složitější typ zákroku tak jako starší a zkušenější doktor.

Jak teď podle vás vypadá plastickými úpravami a nepřirozeností tváře proslulá zpěvačka Cher?

Pokud někdo po zákroku vypadá nepřirozeně, je to vlivem mnoha faktorů. Obecně, pokud se méně hýbe a má přehnanou dávku botoxu, tak získá méně pohyblivou tvář zejména v horní části obličeje nebo od očí nahoru. Tam doporučuji spíše baby botox, takové mikrodávky.

Další věc jsou samozřejmě výplně. Zpěvačku Cher jsem neviděl úplně zblízka. Ale myslím, že může mít vyplněné více právě lícní oblasti. Už to znám a leckdy vidím, že ti, kteří mají kůži převyplněnou, mají nahoře vypouklé obličeje. Děje se to proto, že kůže je lékařem vyplněna v jiném místě, než by měla správně být podle anatomické a matematické definice krásy.

Když se to přehání s chemickými peelingy, lidé pak mají až „maskovitý“ obličej bez pigmentací. Co se ale týká nehybnosti a změn tvaru obličeje, to dělají opravdu většinou nesprávně aplikované výplně a botox.

Potkali jsme se na natáčení připravovaného filmu Když prší slzy. Jak se cítíte před kamerou v roli herce?

Je to náročné. Cítím se trošku více nesvůj než na sále, kde je to pro mě úplně standardní prostředí. Zjistil jsem, že něco zahrát opravdu přirozeně, je ta nejtěžší věc, co může být.

Viděl jste se pro kontrolu na monitoru hned poté, co se záběr dotočil?

Viděl. Musím říct, že bez zvuku to vypadá docela dobře. Je tady velmi šikovný kameraman, který dělá až artové záběry. Uvidíme, jaký bude finální výsledek.

Pomohli vám ostatní herci na place s odbouráváním nervozity?

Zas tolik herců tu se mnou není. Svůj vstup jsem hrál jen s paní optometristkou, která také není herečka. Konzultovali jsme různé věci, různé záběry či jaký tón máme zvolit.

Co bylo vaším oblíbeným seriálem, když jste byl mladší? Asi každý teenager si toužil střihnout nějakou roli...

Nikdy jsem nesnil o herecké kariéře. Opravdu jsem se soustředil hlavně na medicínu. Z českých seriálů jsem sledoval Ordinaci v Růžové zahradě. Tam se jednou řešila „placenta previa“, což je gynekologický porodnický problém. Týden na to jsem toto téma dostal u státnice z gynekologie, takže mi to sledování seriálu vlastně pomohlo i na škole.