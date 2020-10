Gabriela Koukalová bude moderovat Showtime. Živé vysílání jí připomíná sport

Dvojnásobná držitelka stříbrné medaile ze Zimních olympijských her 2014 a celková vítězka Světového poháru 2015/2016 se divákům poprvé představí v neděli 1. listopadu v 19:55 na Primě a CNN Prima News.



„Nabídku na moderování beru jako obrovskou šanci a příležitost. Velmi si toho vážím a na práci se obrovsky těším. Jsem cílevědomý člověk, chci se učit nové věci, posouvat se a poznávat sama sebe i po jiných stránkách. Výzvy přijímám tak, jak přicházejí, a snažím se do nich jít naplno. To platí i o moderování,“ říká Gábina Koukalová a odhaluje pozadí, jak nápad na moderování televizního magazínu o životě slavných vznikl.

„Z pořadu Showtime mě oslovili, když jsem se účastnila natáčení seriálu Sestřičky. Začala jsem se smát. No, kafe dělám dobrý, to klidně můžu... Z nabídky na moderování jsem byla překvapená. Snažím se ale hodně spoléhat na vlastní intuici – a cítila jsem, že je to správný krok. Ani jsem si to nerozmýšlela a kývla.“

„Jsme velmi rádi, že Gabriela přijala nabídku stát se tváří pořadu Showtime. Na pohyb před kamerou je sice zvyklá, velmi rychle ale pochopila, že ve studiu nejde o rychlost ani vytrvalost, ale o příjemný projev a uvolněnost. Její pracovitost a píle je obdivuhodná, proto o tom, že to zvládne, nemám nejmenších pochyb,“ říká Zuzana Brzáková, šéfredaktorka společenské redakce.

Gábina Koukalová se nyní na první živé vysílání intenzivně připravuje. „Teď se učím správně mluvit a probouzet ve svém projevu emoce a prožitky. A přišla jsem na to, že se mi vrací spousta věcí z předchozího života. Představa živého vstupu je pro mě takový pomyslný start. Navíc je ve studiu časomíra, která určuje, za kolik vteřin půjdeme do živého vysílání. To mě v myšlenkách vrátilo do startovní brány a myslím, že mě čeká spousta pocitů a emocí, které se mi ze sportovního období vrátí a které mi i nějaký čas chyběly,“ vysvětluje Gábina, která už absolvovala také kostýmní zkoušky.



„Vybrali jsme, řekla bych, kreativní, artový styl, který je mi velmi blízký vzhledem k tomu, že miluji design – a vlastně se jím i živím. Z kousků, které mi stylisté vybrali, jsem byla nadšená a cítila jsem se v nich jako ryba ve vodě.“

Strach z živého vysílání nová moderátorka nemá. „Dělám věci, jak nejlépe dokážu, a tak budu přistupovat i k moderování. Myslím, že žádný učený z nebe nespadl. Je to pro mě výzva, prostřednictvím které bych lidem chtěla ukázat, že všichni máme obrovské možnosti. Každý člověk má spoustu talentů, o kterých třeba ani neví, a když se pro něco nadchneme, dokážeme velké věci. Třeba moje snaha o moderování někoho inspiruje k odvaze zkusit něco, co chtěl vždy udělat, ale neměl k tomu odvahu.“

Gábina Koukalová přiznává, že jí v přípravách na novou práci pomáhá i její dušení zdraví. „Jsem teď nejvíc v klidu, co jsem kdy v životě byla. S přibývajícím věkem sbírám zkušenosti a všechno tak nějak vnímám lépe. Mám pocit, že jsem se znovu narodila a žiju si život podle sebe. Dřív jsem vždy dělala něco pro někoho jiného, protože se to po mně chtělo nebo to okolí vyžadovalo. Teď už jsem jen sama za sebe,“ uzavírá nová moderátorka.