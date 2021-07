Nechte se naočkovat, vyzvala z Bílého domu mladé popstar Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo se kromě prezidenta Bidena setkala i s epidemiologem Anthonym Faucim, informovala agentura Reuters. Bílý dům v pátek zveřejnil video, ve kterém popová hvězda s odborným poradcem prezidenta vtipkuje o Fauciho popularitě a probírá význam vakcinace pro mladé Američany.



„Nezáleží na tom, zda jste mladí a zdraví, očkování poskytuje ochranu vám, vašim přátelům i vaší rodině,“ uvedla Rodrigo v prvním ze dvou videí, které Bílý dům po středeční návštěvě zpěvačky sdílel na Twitteru.

V dalším videu, které zveřejnil úřad amerického prezidenta v pátek, se popová zpěvačka objevila po boku vládního epidemiologa, aby spolu přečetli tweety o proticovidových vakcínách, které kolují po sociálních sítích.

„Nechte se naočkovat, těším se až budu moci vyrazit na turné,“ uvedla zpěvačka. Fauci ve videu připomněl, že pokud se lidé nechají naočkovat dvoudávkovou vakcínou, mohou po druhé dávce cítit únavu nebo lehkou teplotu.

Uvedl, že je to dobré znamení, protože podobná tělesná reakce značí, že se vytváří imunitní reakce proti viru. Podobnou zkušenost popsala i zpěvačka, jejíž debutové album s názvem Sour se drží na první příčce amerických hitparád.

Concerts, vaccines, bobbleheads, and even #ManCrushMonday: watch Olivia Rodrigo and Dr. Fauci read fan tweets. pic.twitter.com/NnwKwrkNWW