S rakovinou nebojuji. Řekla jsem jí, ať zmizí, tvrdí Newton-Johnová

Zpěvačka říká, že je šťastná, když je pořád naživu, a zprávy ze začátku letošního roku o jejím úmrtí jí nebyly příjemné. „Každý den je dar, zvláště teď,“ řekla v pořadu 60 Minutes.

Rakovinu Olivii Newton-Johnové už potřetí diagnostikovali v roce 2017. Předtím s onkologickým onemocněním bojovala v roce 1992 a pak o 21 let později.

I když je její nemoc nevyléčitelná, Olivia Newton-Johnová věří, že smrt je zatím daleko. „Když vám diagnostikují rakovinu nebo nějakou děsivou nemoc, najednou máte omezený čas. Pokud budete věřit statistikám, může se stát, že se naplní. Když vám někdo řekne, že máte šest měsíců života, velmi pravděpodobně jich tolik bude, pokud tomu uvěříte,“ řekla.

„Takže pro mě je z psychologického hlediska lepší nemít žádné představy o tom, co mě čeká, nebo jak to měl nějaký jiný člověk se stejnou nemocí. Když na to nepřistoupím, je to pro mě prostě lepší,“ prohlásila.

Hvězda filmu Pomáda má rakovinu ve čtvrtém stadiu. Nemoc se rozšířila na kosti, přesto zpěvačka a herečka říká, že se na situaci raději nedívá klasickým způsobem. „Je to něco, s čím žiji, ale nevnímám to tak. Je to volba. Všechno je o přístupu. Vnímám to jako něco v mém těle, čehož se zbavuji. Nemluvím o zápase nebo boji. Nechala jsem to být a řekla tomu, až to zmizí. Promluvila jsem si se svým tělem a řekla mu, ať se uzdraví,“ prohlásila.

Od bolesti jí dříve pomáhalo morfium, nyní spoléhá na marihuanu. Její manžel John Easterling je pěstitelem léčebného konopí. Podle umělkyně nejde o drogu, ale léčivou rostlinu.