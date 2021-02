Pomáda je prý sexistická a homofobní. To je přehnané, míní Newton-Johnová

„Myslím, že to je trochu hloupé. Pomáda byla natočena v sedmdesátkách a měla zobrazovat padesátá léta. Je to jen film, muzikál, zábava. Nemělo by se to brát tak vážně,“ řekla Olivia Newton-Johnová v podcastu nazvaném A Life of Greatness.



Dvaasedmdesátiletá herečka a zpěvačka tvrdí, že čtyřicet let po premiéře filmu vnímá mnoho lidí veškeré dění v popkultuře naprosto bez nadhledu.

„Měli bychom se trochu zklidnit a užívat si věci takové, jaké jsou, a nedělat z nich něco víc. Já osobně jsem muzikál Pomáda nikdy nevnímala jako homofobní, rasistický nebo sexistický. Byl a je to pro mě zkrátka jen vtipný a zábavný film,“ vysvětluje představitelka filmové Sandy.

Mnozí uživatelé Twitteru to však vidí jinak. „Pomáda je až příliš sexistický a příliš bílý film. Neměl by se vůbec vysílat. Jsme už přece jen v roce 2021,“ píše jeden z nich. Podle dalšího komentáře je muzikál plný nenávisti, pohrdání a předsudků vůči ženám. „Je to ta nejvíce sexistická blbost, co jsem kdy viděla. A nejhorší je, že prezentuje sexuální obtěžování jako normální věc,“ myslí si další divačka.

Mezi diskutované scény patří například ta, kdy hlavní postava Dannyho osahává v autokině během schůzky svou dívku Sandy, které se to očividně nelíbí. S připomínkou týkající se barvy pleti herců se ozvala mimo jiných i americká divadelní herečka Mara Wilsonová. „Na plese byl jen jeden pár afroameričanů. Jeden!,“ postěžovala si na Twitteru.



Olivia Newton-Johnová prožívá v posledních měsících opět náročné životní období. Lékaři u ní krátce před vánočními svátky potvrdili výskyt metastáz. Nádorové onemocnění prsu pokročilo do čtvrté fáze. Herečka bojuje s rakovinou prsu už potřetí. Při léčbě využívá mimo jiné i CBD konopný olej, který jí prý pomáhá zvládat nevolnost a bolesti.

Newton-Johnová vyzvala v minulém roce své sledující na Instagramu k výrobě a nošení roušek. Onemocnění covidem-19 by pro ni mohlo mít fatální následky. „Prosím, buďme kreativní a vyrobme si své vlastní roušky, stejně jako lidé v České republice,“ řekla v dubnu australská herečka.

ANKETA: Je podle vás Pomáda sexistický film? Ano 21 Ne 1302