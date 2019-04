Model Průcha v 16 letech boduje ve světě. Pracuje pro prestižní klienty

Za necelých šest měsíců od finále stihl Oliver Průcha nafotit editoriály předních módních magazínů jako GQ Portugal, české mutace Elle a magazínu Dolce Vita. Ke spolupráci si ho vybrala také španělská módní značka Pull&Bear a předváděl na letošním milánském Fashion Weeku.

V současné době je spolu s vítězkou mezi děvčaty Annou Brodeckou (16) v Koreji, kde se od svého příjezdu ani jeden z nich nezastavil. Díky účasti zahraničních agentů na finálovém galavečeru soutěže Pure Model v Praze získali vítězové smlouvy s prestižními agenturami.

Průcha se do soutěže přihlásil poté, co ho agentura našla na Facebooku a oslovila. „Vše na mě dolehlo v backstagi. Nedokážu si představit, co to pro mě bude teď znamenat, ale splnil jsem si sen,“ přiznal loni v říjnu po vítězství Oliver Průcha, který už nějaké zkušenosti s modelingem měl. Natáčel klip pro Prague Fashion Week, potom pro návrháře Honzu Černého a další.

Současně s budováním kariéry Anny a Olivera ředitel agentury Pure Model Management hledá nové tváře. „Nový ročník soutěže Pure Model 2019 byl již vyhlášen a spolu s našimi scouty budeme v rámci castingů v mnoha městech České a Slovenské republiky hledat nové zajímavé tváře s ambicí prosadit se v zahraničí a uspět ve světovém modelingu,“ uvedl Roman Holárek.

„Nejen z úspěchů vítězů ale i finalistů loňského ročníku mám ohromnou radost, jelikož spoustu z nich odstartovalo svou kariéru hned po finále ziskem smluv s přítomnými zahraničními agenturami. Jsem rád, že naše soutěž dává příležitost mladým nadějným tvářím pracovat s nejlepšími agenturami po celém světě,“ dodal s tím, že finále Pure Model 2019 bude 9. října. Na vítěze čeká mimo jiné i garantovaný kontakt na jeden milion korun.