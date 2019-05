Říkali, že jsem si vypočítavě vzala bohatého režiséra, svěřila se Menzelová

Olga Menzelová zahájila před několika dny na pražské Kampě po roce práce novou výstavu na téma Voda a civilizace. „Musím pracovat kvůli financím. Teď nás všechny vlastně živím jenom já,“ svěřila se producentka v rozhovoru pro pořad TOP STAR magazín.



„Řada lidí si kdysi myslela, jak jsem vypočítavá, že jsem si vzala slavného a nepochybně bohatého pana režiséra… Tak on slavný je. Ale to druhé? Přála bych si, aby byl mnohem bohatší, protože by nám to teď usnadnilo situaci,“ řekla Menzelová.



„Když jsem si Jirku brala, v životě by mě nenapadlo, že ať se mezi námi stane cokoliv, nepostarám se o něj. Nebo že ho opustím, prostě se na něj vykašlu, když to bude potřebovat. Takže je to vlastně jeho výhoda, že si vzal mě,“ dodala se smíchem Menzelová.

Manžela Jiřího Menzela má producentka od října minulého roku v domácí péči. „Situace je pořád vážná. Jiří se neobejde bez intenzivní péče, téměř čtyřiadvacetihodinové. Jak to bude dál, mi nikdo neřekne. Ani lékaři. Ale je doma a je spokojený. Je na tom určitě lépe, domácí péče mu prospívá,“ uvedla Menzelová.



Pro dcery Aničku (9) a Evičku (3) je podle ní celá situace velkou školou. „Vidí, že když se někomu něco stane, není dobře ho někam odložit. Je v pořádku se o něj postarat a zajistit mu to, co potřebuje. Myslím, že jejich přístup je mimořádný,“ řekla Menzelová nedávno v rozhovoru pro TOP STAR magazín.