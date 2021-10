S Jirkovou urnou jsme létali sem a tam, skončí na Vyšehradě, říká Menzelová

„Přiznám se, že se stále vzpamatovávám z Jirkova odchodu. Sžívám se s tím hůř, než jsem si kdy uměla představit. Je to těžké a myslím, že mi bude trvat ještě dlouho, než to nějak překonám a než si zvyknu na to, že tu není,“ říká třiačtyřicetiletá Olga Menzelová pro pořad Showtime.



„Dnes při promítání na zahájení festivalu Filmový Písek se Jirkova fotka ukázala na plátně. Vždycky mám pocit, že v takovou chvíli pak opravdu přijde a objeví se vedle mě. Je to strašně zvláštní stav. Neustále mi ho něco připomíná. Ale fyzicky už tu není. Je to pro mě těžké,“ popisuje vdova po oscarovém režisérovi Jiřím Menzelovi.

Děti snášejí podle Menzelové všechno lépe. „Evička to logicky nese nejhůř. Také se jí stýská. Anča je z nás taková nejrozumnější. Nedávno jsem doma kňourala s tím, že se mi stýská po Jiříkovi. A ona mi na to řekla: ‚Kdybys pořád nechlastala to víno, věděla bys, že je tady s námi furt‘,“ směje se a dodává, že víno si dá ráda, ale žal v něm neutápí.

„Člověk by bez toho spoustu věcí nepřežil. Nijak se tím netajím. Ale nejsem alkoholik. A teď momentálně nějakou dobu víno nepiji, protože mi zkrátka přestalo chutnat. Ale doufám, že se to obnoví,“ vtipkuje.



Roční výročí Jirkova odchodu Menzelovou velmi zasáhlo. „Byla jsem příšerně sentimentální. Více než bych si myslela. Pořád počítám, jak dlouho už jsme se neviděli. Vánoce budou opravdu náročné. Naštěstí jsou tu děti. Ty mi nedovolí, abych byla nějak zoufalá. Neumím si představit, jaké by to bylo, kdyby tu nebyly. Drží mě nad vodou,“ říká Olga Menzelová, která má kromě dětí velkou oporu také v partnerovi a otci jejího dlouho utajovaného syna Alberta, egyptologovi a archeologovi Miroslavu Bártovi.



„Mirek Bárta je fantastickej člověk. Je neuvěřitelně trpělivej. Nemá to jednoduchý, protože doba mého smutku pořád nějakým způsobem trvá. Je to člověk, o kterého se můžu opřít a je s ním legrace. Strašně se spolu nasmějeme a jsme spolu rádi. Pořád si máme o čem povídat. Často je to i o Jirkovi. Znali se a měli se rádi. Jirka mě s ním seznámil. Vážím si ho, je to skvělý člověk,“ chválí partnera Menzelová.

Urnu svého muže má stále vystavenou doma v knihovně. „Jirka si přál být na Mallorce. Miluje to tam a jezdil tam s námi roky. I s urnou jsme tam tedy odletěli. Stala se nám ale taková zvláštní věc. Domeček, kde jsme vždy bydleli není náš, ale celá léta ho pronajímali jen nám. Teď se logicky rozhodli, což naprosto chápu, že ho budou pronajímat i jiným lidem. Přišlo mi hrozné, že tam bude Jirka a najednou i úplně cizí lidé a já tam třeba nebudu moct přijet. A tak jsme si ho zase odvezli zpátky. Takže jsme cestovali s urnou sem a tam,“ popisuje Olga Menzelová.

Olga Menzelová a Jiří Menzel (odhalení pamětní desky k 50. výročí filmu Ostře sledované vlaky na železničním nádraží Loděnice, 6. září 2016)

Urna s ostatky Jiřího Menzela bude během několika měsíců bude uložena na Vyšehradě. Pomník navrhl David Vávra. Půjde o kombinaci žuly a skla. „Sklo bude znázorňovat Arnoštka, jak jde po laně. Ale bude to vidět jen z určitých úhlů. Je to krásné,“ popisuje vdova.



Na počest Jiřího Menzela se Olga Menzelová rozhodla založit nadační fond nesoucí jeho jméno. Fond má za cíl získávat finanční prostředky pro umělce, kteří se ocitli v podobné situaci jako slavný režisér. Peníze mají sloužit k tomu, aby tito lidé mohli důstojně dožít.