Osud mu nadělil poměrně těžký konec, říká o manželovi Olga Menzelová

„Jsem vděčná spoustě lidem, kteří tu dnes sedí a pomáhají mi se o manžela starat,“ poděkovala Olga Menzelová v proslovu na Nové scéně Národního divadla. V neděli zde přebírala za manžela Jiřího Menzela cenu ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize za filmy, kterými se nesmazatelně zapsal do dějin české a světové kinematografie

„Zrovna jsem si říkala, kolikáté je to již ocenění, které za něj přebírám. Na jednu stranu mám radost, že se na něj nezapomnělo u nás ani ve světě. Ale ta radost je taková poloviční. Dříve jsme na tyhle akce chodívali spolu a teď chodím sama. Tak je to trošku smutné,“ řekla Menzelová v rozhovoru pro pořad Top Star.

Jiří Menzel byl loni v říjnu po roce stráveném v nemocnicích a rehabilitačních ústavech díky zlepšení zdravotního stavu propuštěn do domácí péče, kde může trávit čas s manželkou a dcerami Annou (9) a Evou (3). Režisér, který patří k největším postavám české kinematografie, prodělal v listopadu 2017 náročnou operaci hlavy.



„Jirka nechodí a pečujeme o něj čtyřiadvacet hodin denně. On je velmi obdivuhodný v té své nezlomné vůli k životu, kterou má. Osud mu nadělil poměrně těžký konec. On se ale pořád raduje. Pořád má ten svůj smysl pro humor a neskutečně se spolu nasmějeme. Je výjimečný a my jsme na něj moc hrdí," svěřila se producentka.

Když to zdravotní stav Jiřího Menzela dovolí, zajdou si prý manželé společně nejraději do divadla, jako tomu bylo naposledy v červnu. Tehdy se byli v Divadle na Vinohradech podívat na představení Pygmalion.

„Divadlo je jeho život a tehdy na Vinohradech to bylo krásné. Byl to vlastně takový symbolický návrat na scénu, které kdysi šéfoval. Musím říct, že mi bylo do pláče, když se herci otočili a všichni mu tleskali. Úplně ožil a myslím, že mu to hodně pomáhá. Je to hodně velká vzpruha,“ dodala Menzelová.



Pro Magazín DNES kdysi Menzelová uvedla, že její muž Jiří Menzel se nakazil meningokokem nejspíš z klimatizace v letadle, když v Košicích připravoval operu Falstaff. Režisér pak i s dalšími komplikacemi skončil ve střešovické nemocnici. „Lékaři ho léčili silnými antibiotiky. K tomu dostal ještě zánět středouší, který mu operovali,“ řekla. Menzel vystřídal následně několik zdravotnických a rehabilitačních zařízení. Léčil se v Malvazinkách, Berouně a dolním Posázaví.

VIDEO: Kdyby byl Jiří naočkovaný, tak bychom se tragédii vyhli, říká Olga Menzelová