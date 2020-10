Neuměla jsem si představit, jak moc to bude bolet, truchlí Olga Menzelová

„Dva roky. Tak moc se mi stýská... Neuměla jsem si představit, jak moc to bude bolet. Ale vzpomínky nám už nikdo nevezme,“ napsala Olga Menzelová ve čtvrtek večer k fotografii na Instagramu, na které je společně s manželem Jiřím Menzelem a dcerami.

„Naše oblíbená. As Time Goes By – Original Song by Sam (Dooley Wilson),“ dodala vdova po režisérovi s odkazem na slavnou píseň ze známého filmu Casablanca z roku 1942.

Český oscarový režisér Jiří Menzel zemřel letos 5. září. Na Facebooku to tehdy oznámila právě jeho manželka Olga. „Jiřinko náš milovaný, nejstatečnější ze všech statečných. Včera večer doma v našich náručích tvoje tělo opustilo náš pozemský svět,“ uvedla.

Menzel prodělal v roce 2017 náročnou mnohahodinovou operaci hlavy. Po ní byl udržován několik týdnů v umělém spánku. Podle manželky Olgy šlo o komplikace po těžké meningitidě.

V říjnu 2018 byl Jiří Menzel po roce stráveném v nemocnicích a rehabilitačních ústavech díky zlepšení zdravotního stavu propuštěn do domácí péče, kde mohl trávit poslední rok svého života s manželkou a dcerami Annou a Evou.