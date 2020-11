Jiří se před smrtí nakazil covidem-19, prozradila vdova Olga Menzelová

„Je to pravda, Jirka podlehl covidovému zápalu plic. Nemoc se u něj začala projevovat tak, že dostal vysoké teploty, kašel a měl bolesti,“ cituje Blesk Olgu Menzelovou.

Režisér v roce 2017 prodělal náročnou mnohahodinovou operaci hlavy. Po ní byl udržován několik týdnů v umělém spánku. Podle Olgy Menzelové šlo o komplikace po těžké meningitidě. Předloni se ze zdravotnických zařízení vrátil domů, kde o něj pečovala manželka.

„Za ty dva roky, co byl Jirka doma, jsme toho zvládli hodně. Oboustranný zápal plic, různé infekty a jiné. Bohužel covid ho dostal. Dokonce to jednu chvíli vypadalo, že to zvládne. Začaly ustupovat teploty, ale pak se stav najednou zlomil a šlo to strašně rychle,“ prohlásila.

S ohledem na režisérův zdravotní stav přitom doma dodržovali všechna bezpečnostní a hygienická opatření. Podle producentky se Menzel nejspíš nakazil od jednoho z ošetřovatelů, který netušil o své infekčnosti. Ona sama se nenakazila a k manželovi chodila v ochranném obleku, rukavicích a brýlích.

„Prožila jsem v přímém přenosu umírání mého muže na covid-19. Psychicky to byla nejnáročnější péče, kterou jsem s Jiřím zažila. Být oblečen od hlavy až k patě v ochranném obleku, v brýlích, rukavicích, bez možnosti ho políbit, bylo nejvíc depresivní v mém životě,“ dodala.