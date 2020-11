Menzelová po smrti manžela a kritice kvůli synovi sáhla po antidepresivech

Olga Menzelová má nejstarší dceru Annu (12) s režisérem Jaroslavem Brabcem (66). Její manžel Jiří Menzel totiž nejdřív děti nechtěl. „Čekala jsem, že se to zlomí, což se nestalo, a tak jsme se dohodli, že se naše životy oddělí. Ale když pak ta realita nastala, já jsem čekala Aničku a začala jsem žít s jejím tátou, tak to bylo pro Jirku složitější, než si myslel,“ řekla producentka pro časopis Moje psychologie.

„Celé se to převrátilo vzhůru nohama. Ale celou tu dobu jsme se o sebe mohli kdykoli opřít a to je v partnerství to nejdůležitější. Jirka byl moje opora i v době, kdy jsem bydlela s Aniččiným tátou na Vyšehradě, a když jsem si třeba povzdechla, že mi chybí hrnec, tak mi ho koupil a přivezl,“ prozradila.

Menzel později názor na děti změnil a druhá dcera Eva (5) je už jeho. Oba tatínci podle Menzelové spolu vycházeli skvěle a po smrti oscarového režiséra se Brabec stará taky o Evu.

„Byli jsme divní tím, že jsme zájmy dětí povýšili nad zájmy dospělých. Jirka miloval stejně tak Aničku jako Evičku a stejně miluje i Jarda, Aniččin táta, obě holky bez rozdílu. Evička nikdy necítila, že by že nějak odděloval,“ tvrdí Menzelová s tím, že s manželem žárlivost nikdy neřešili.

Jiří a Olga Menzelovi

„Jirka mi vždy říkal: ‚Já tě tak miluju a budu šťastný, jen když ty budeš šťastná.‘ Měli jsme krásný, svobodný vztah a ta svoboda spočívala v absolutní vzájemné důvěře. Nikdy žádné scény. Možná by to takové nebylo, kdyby Jirkovi bylo tolik, co mně, možná člověk musí k určitým postojům dojít časem a věkem. Jirka vnímal ten velký věkový rozdíl a říkal: ‚Jen věz, že jsi svobodná a že já ti v ničem nebráním. Jen když vás holky budu mít nablízku.‘ A já ho ujišťovala, že ho nikdy neopustíme,“ prohlásila.

Loni se Menzelová stala matkou potřetí a až po několika měsících nedávno přiznala, že otcem jejího syna Alberta je egyptolog Miroslav Bárta (50). Jiří Menzel podle producentky skvěle vycházel i s ním. Lidé na sociálních sítích ovšem Menzelovou za to kritizovali.

Z odcházení nemocného manžela, o kterého se v posledních třech letech starala, a jeho smrti byla producentka vyčerpaná. „Když jsem se vzpamatovala z nejhoršího, začala mi docházet ta definitiva. Brečela jsem třeba několikrát denně! Stačilo aby mi někdo kondoloval, nebo jen mluvil o Jirkovi a já už spustila,“ která musela sáhnout po lécích, protože se ke všemu ještě přidal podvod s domem, na který má dvacetimilionovou hypotéku.

„Nakonec jsem si musela pomoct antidepresivy. K tomu přispělo v poslední době i to, že jsme stali obětí podvodu při koupi nemovitosti, a následně dům vykradli dělníci firmy, která objekt opravovala,“ dodala.