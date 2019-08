Oldřich Nový chránil ženu před nacisty, skončil v koncentračním táboře

„Smích je kořením života a dokud se člověk dovede smát, je živ,“ znělo životní krédo tohoto gentlemana každým coulem. Hrál ve více než 40 snímcích, z nichž řada se těší diváckému zájmu dodnes, jako například Kristián, Eva tropí hlouposti, Hotel Modrá hvězda, Roztomilý člověk, Valentin Dobrotivý, Pytlákova schovanka nebo Světáci.



Sen o herectví se Novému splnil v roce 1918, kdy získal angažmá v divadle v Ostravě. Již následující sezonu se dostal do brněnského Národního divadla, kde se zanedlouho stal šéfem operety. K tomu stále hrál, zpíval, psal libreta a scénáře, režíroval a občas jezdil pro inspiraci zejména do Paříže. Šestnáct brněnských let bylo pro Nového nejšťastnějším obdobím života, toužil ale po změně. Proto se v roce 1935 rozhodl pro nejistou pražskou půdu.

V Praze ještě týž rok založil vlastní soubor v Novém divadle (ve Stýblově pasáži), jemuž v konkurenci blízkých divadel Osvobozeného či Vlasty Buriana upadala návštěvnost. Nový zapůsobil vkusem, šarmem a inteligentní ironií a publikum si získal doslova bleskově, především dámy, které do hlediště vodily své muže za poučením, jak se k ženě chovat.

Herectví bylo u Nového jen špičkou ledovce, který zahrnoval též organizování chodu vlastního divadla, práci autorskou, dramaturgii, režii. A k tomu několik filmů ročně. Neobyčejné pracovní nasazení Nový bravurně zvládal velkou měrou i díky své ženě, umělecké fotografce Alici Wienerové, která pro něj fotografovala představení, pomáhala mu vybírat hry, jež překládala, a organizovala propagaci divadla.

V operetě Apači Z filmu Kristián Ve filmu Světáci

Nový svou ženu velmi miloval. Za okupace se s ní odmítl rozvést, a oba tak pro její židovský původ strávili několik měsíců v koncentračním táboře. Oba přežili a vrátili se k dceři Janě, která ale byla dcerou jen Oldřicha Nového.

Po válce se pro noblesního džentlmena ve filmu jen těžko hledaly role. Přesto si ještě v několika filmech zahrál. Nezapomenutelný zůstane jeho emeritní taneční mistr ve Světácích či účetní Koníček z televizního seriálu Taková normální rodinka. Legendární filmový milovník Oldřich Nový zemřel v Praze ve věku 83 let 15. března 1983.

Oldřich Nový se před 100 lety zapojil do revolučního dění, které vedlo k vyhlášení samostatného Československa:

